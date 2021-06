Skandinavisch geprägter Folk, Rock und Klassik

Wittighausen. Das erste Konzert, das der Verein Artikuss in diesem Jahr veranstaltet, verheißt einen positiven und dynamischen Start in den Sommer. Wie von vielen Menschen erhofft, sinken die Inzidenzzahlen und die Temperaturen steigen. Die Musiker warten (ebenso wie das Publikum) sehnsüchtig auf die Rückeroberung der Bühnen. Am Freitag, 18. Juni, wird das Quartett „Strömkarlen“ ab 20 Uhr die Zuhörer mit seinen Melodien in der Schule von Wittighausen in andere Welten und Zeiten entführen.

Seit im 13. Jahrhundert in Island eine umfassende Sammlung von alten Götter- und Heldenliedern zusammengetragen wurde, ist die Faszination für die später unter dem Namen „Edda“ bekannten Verse mit ihrer archaischen, bildgewaltigen Sprache bis heute ungebrochen, (zum Beispiel in Tolkiens „Hobbit“). Auch die nach einem schwedischen Wassergeist benannte Folkband „Strömkarlen“ konnte sich der Magie dieser uralten Geschichten von Odin und Freya, Riesen und Zwergen, Runen und Zaubersprüchen schließlich nicht mehr entziehen.

In Ermangelung überlieferter Melodien aus jener Zeit nehmen sich die Künstler die Freiheit, die Texte in ein eigens dafür gewebtes Gewand aus skandinavisch und keltisch geprägtem Folk, Elementen aus Rock, Klassik und Weltmusik sowie alter Vokal- und Tanzmusik zu kleiden, ohne die rhythmischen und formalen Eigenheiten der alten Dichtung aus dem Blick zu verlieren.

Mit ihren „filmreifen“ Arrangements aus den Klängen von Geige, Gitarren, irischen Flöten und schwedischer Nyckelharpa, Kontrabass und Drehleier, gekrönt von „dramatisch schönen Gesängen“ in norwegischer und altisländischer Sprache, erschaffen „Strömkarlen“ so eine vielschichtige, sinnliche Musik, die den Hörer in die mythischen Welten von Asgard, Midgard und Walhalla entführt.

Die Band spielt in folgender Besetzung: Christina Lutter: Gesang, Geige, Tin und Low Whistle; Guido Richarts: Gesang, Kontrabass, Bodhrán, Drehleier; Caterina Other: Nyckelharpa, Gesang; Daniel Nikolas Wirtz: Gitarre und Gesang.

Je nach aktueller Corona-Lage sind die Musiker in der Aula oder auf dem Schulhof zu hören. Es gelten die erforderlichen Hygiene-Bestimmungen. Einlass ist ab 19:30 Uhr. Die Bestätigungen zum Status (geimpft, getestet, genesen) sind mitzubringen.

