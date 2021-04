Scheck übergeben

Wittighausen. Noch in diesem Jahr sollen in Unterwittighausen die ersten Gebäude vom „Wachtelland“ errichtet werden. Die Chefs haben jetzt Gärtnerqualitäten gezeigt und mit den Gemeindearbeitern Christian Wülk und Joachim Derr 26 Bäume und 40 Sträucher gepflanzt. Auch der Ersatzbaum für die verbrannte Kastanie auf dem Schulhof wurde gespendet. Angesichts des Klimawandels wurde auf eine besonders angepasste Pflanzenauswahl geachtet. Das Unternehmen betreibt bereits jetzt einige Artenschutzprojekte – auch in Wittighausen. Jetzt fand die offizielle Scheckübergabe über 2000 Euro für die Baumspenden auf der Pflanzfläche statt. pm

