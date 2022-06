Sanierung der Asphaltdecken beschlossen

Wittighausen. Einhellig hat der Gemeinderat Wittighausen einer überplanmäßigen Ausgabe und der Vergabe von Asphaltierungsarbeiten zugestimmt.

Wie im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden, soll in diesem Jahr umfangreich in den gemeindlichen Wegebau investiert werden. Vordergründig stehen für eine Sanierung oder Ausbesserung der jeweiligen Asphaltdecke im Fokus zum einen Teile der Alten Poppenhäuser Straße zwischen Unterwittighausen und Poppenhausen sowie zum zweiten der sogenannte „Lange Wiesenweg“, der in Richtung Bowiesen auf Gemarkung Vilchband liegt.

Nachdem hierfür zwei Angebote eingeholt wurden, beschloss das Gremium, den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Konrad Bau aus Gerlachsheim, zum Bruttopreis von rund 68 500 Euro zu vergeben.

Überplanmäßige Ausgabe

Im Haushalt sind hierfür noch Mittel in Höhe von etwa 52 000 Euro vorhanden.

Da es nach übereinstimmender Auffassung keinen Sinn mache, die Maßnahmen weiter zu reduzieren, handelt es sich um eine überplanmäßige Ausgabe, für die ebenfalls eine Zustimmung des Rats erforderlich war.

Die Asphaltierungsarbeiten sollen im Laufe des Jahres erfolgen, ohne dass der landwirtschaftliche Dresch- und Erntebetrieb stärker beeinträchtigt wird.

