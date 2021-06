Sämtliche Belange gerecht abwägen

Grünsfeld/Wittighausen. Einstimmig hat der Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Grünsfeld-Wittighausen den Aufstellungsbeschluss zur zweiten Änderung des Flächennutzungsplans und den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung gebilligt. Zudem beschloss das Gremium die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden.

AdUnit urban-intext1

Die Verwaltungsgemeinschaft ist ein öffentlich-rechtlicher Zusammenschluss der Stadt Grünsfeld und der Gemeinde Wittighausen zur Erledigung bestimmter Verwaltungsgeschäfte wie Durchführung und Fortschreibung der Flächennutzungsplanung beider Kommunen. Der Ausschuss unter Vorsitz des Grünsfelder Bürgermeisters Joachim Markert entscheidet über die Erfüllungsaufgaben.

Vorbereitend hatte Melanie Eisner von der beauftragten Klärle-Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt die aufgenommenen Änderungen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans in Ratssitzungen erläutert. Anschließend wurden in den beiden Ratsgremien die Zustimmungen für die Entwurfsfassung des Planwerks erteilt. Einhergehend erging an die Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses der imperative Auftrag, Aufstellungsbeschluss, Vorentwurf und Öffentlichkeitsbeteiligung zuzustimmen.

26 Änderungen

Insgesamt sind darin 26 Änderungen ausgewiesen, 15 davon im Bereich Grünsfeld und elf im Gemeindegebiet Wittighausen. 16 Flächenänderungen wurden in einem Umweltbericht geprüft. Bei einer Nichtdurchführung der zweiten Änderung würde die bisherige erste Änderung mit der Genehmigung von 2020 seine Rechtskraft behalten. Der Großteil der Flächen der rechtskräftigen ersten Änderung ist jedoch bereits umgesetzt, so dass kaum Grundlagen und Räume für Entwicklungsmöglichkeiten und Neuansiedlungen bestehen würden sowie für das gesamte Siedlungsgebiet mit einer Stagnation zu rechnen wäre.

AdUnit urban-intext2

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurden alternative Entwicklungsstandorte überprüft und abgewogen. Im Laufe der Planung wurden hierbei die am sinnvollsten erscheinenden Flächen, auch aus naturschutzfachlicher Sicht, ausgewählt. Im Vergleich zu den vorhandenen Ausweisungen wurden im Rahmen der Planung bereits die Notwendigkeit, die städtebauliche Einordnung und die Ausdehnung der bestehenden Bauflächen untersucht. Zudem wurde der gesamte Flächenverbrauch im Planungsprozess verringert, um eine Ausweisung an Flächen zu erzielen, welche mit den prognostizierten Entwicklungen in Wittighausen und Grünsfeld konform gehen. Besonders sensible Flächen wurden möglichst ausgeschlossen.

Avisiert werden Entwicklungsflächen für Bau- und Gewerbegebiete sowie Flächen für Fotovoltaik. Gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten sollen sowohl in Wittighausen als auch in Grünsfeld im Anschluss an die bestehenden Gewerbegebiete gebildet werden. Dort ist die Erweiterung der gewerblichen Baufläche um fast 26 Hektar als „Industriepark ob der Tauber II“ nordwestlich des bestehenden Areals vorgesehen. Maßgeblich geplante Gewerbengebiete in Wittighausen sind „Unterwittighausen West“ (knapp über vier Hektar) und „Wachtelland“ (rund 3,5 Hektar).

AdUnit urban-intext3

Außerdem möchten beide Kommunen die Energiewende unterstützen und neue Flächen für die Standorte für Solarfreiflächenanlagen ermöglichen. Sonderbauflächen für erneuerbare Energien sollen auf den Gemarkungen Grünsfeld, Grünsfeldhausen und Zimmern sowie Oberwittighausen festgesetzt werden.

AdUnit urban-intext4

Bezüglich der Flächen zur Nutzung von Windenergie wurden hingegen bislang keine Änderungen aufgenommen, da hierzu noch keine klaren Äußerungen der Unternehmen vorliegen. Deshalb müssten Abwandlungen dann gegebenenfalls in einem separaten Änderungsverfahren durchgeführt werden.

Fortschreibung notwendig

„Aufgrund dieser zahlreichen Änderungen ist die Fortschreibung des derzeitig aktuellen Flächennutzungsplans notwendig“, betonte Joachim Markert. „Ein Blick in die Zukunft und wegweisend für die Zukunftsperspektiven der beiden Kommunen“, so Grünsfelds Schultes. „Die Attraktivität ist hoch. Wir alle wollen daher dringend Gewerbe- und Wohnbauflächen, liegen in beiden Kommunen insgesamt jedoch rund zehn Hektar über dem prognostizierten Flächenbedarf. Deshalb ist die Plausibilitätsprüfung des Flächenverbrauchs ein eminent wichtiger Punkt“.

Als „Startschuss“ bezeichnete Jürgen Umminger, Hauptamtsleiter der Stadt Grünsfeld, die Beschlüsse zur zweiten Änderung des Planwerks. Bis zu dessen kompletten Fertigstellung werde man geringstenfalls zwei Runden mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen. „Es werden sich voraussichtlich noch einige Änderungen der Entwurfsfassung geben“, prognostizierte Umminger. Dabei gehe es darum, die Belange gerecht abzuwägen. Insgesamt sei von einem mindestens zwei Jahre dauernden Entwicklungsprozess bis zur Fertigstellung der zweiten Fortschreibung des Flächennutzungsplans auszugehen.