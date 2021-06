Das Quartett Strömkarlen wird das Publikum am Freitag, 18. Juni, in der Schule von Wittighausen in andere Welten und Zeiten entführen. Der Verein Artikuss freut sich, die Musiker nach der Corona-bedingten Absage 2020 nun wieder in der Region begrüßen zu können. Das Konzert findet in der Aula oder in dem Schulhof statt.

Seit im 13. Jahrhundert in Island eine umfassende Sammlung von alten

...