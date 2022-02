Papier-Unterlagen haben ausgedient

Wittighausen. Nachdem der Gemeinderat Wittighausen bereits vor rund einem Jahr dieses Thema diskutiert hatte, beschloss das Gremium nach erneut ausführlicher Beratung jetzt einstimmig die Einführung eines ausnahmslos digitalen Sitzungsdienstes. Dazu erhält jedes Ratsmitglied für die Dauer der Legislaturperiode ein Tablet zum exklusiven Gebrauch für diese Zwecke und Aufgaben.

Gleichzeitig sprach sich der Rat dafür aus, dass die Sitzungsunterlagen und sonstigen relevanten Informationen datenschutzkonform in einer kostenlosen Daten-Cloud hochgeladen und so auf den digitalen Endgeräten mit der entsprechenden Zugangssoftware eingesehen werden können. Bei dem bislang analogen Verfahren wurden die Unterlagen in Papierform zusammengestellt, ausgedruckt, kuvertiert und am folgenden Tag an die Mandatsträger zugestellt.

Vorteile

Die digitale Variante biete die Vorteile, dass die Unterlagen zeitsparender, kostengünstiger, flexibler und etwas schneller zur Verfügung gestellt werden können, bekräftigte Bürgermeister Marcus Wessels. Zudem könnten mehr Unterlagen hochgeladen und auch aktualisiert werden. Darüber hinaus spare es große Mengen an Papier und sonstige Ressourcen. Verworfen hingegen wurde der Vorschlag, dass Ratsmitglieder, die schon über ein entsprechendes Endgerät verfügen und dieses nutzen wollten, einen Zuschuss von 100 Euro erhalten könnten. Vielmehr sollen alle Mitglieder einheitlich ausgestattet werden, so dass nach Anschaffung der Geräte durch die Gemeindeverwaltung einheitlich auf den digitalen Sitzungsdienst umgestellt werden kann, ohne noch in Ausnahmen die Papierform einzusetzen.

Die Übermittlung der Daten soll weiterhin eine Woche im Voraus erfolgen und nicht später, wurde in der Gemeinderatssitzung explizit gefordert. pdw