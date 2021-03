Oberwittighausen. Pünktlich zum Frühjahr erfreut ein neues Klangspiel am Rastplatz des Asphaltweges zwischen Unter- und Oberwittighausen oberhalb des kommunalen Bauhofes sowohl Radfahrer als auch Fußgänger. Finanziert wurde das Projekt durch die Erlöse des letzten Flohmarktes in Unterwittighausener Martin-Michel-Straße, der wieder von Andrea Wülk initiiert und organisiert wurde. Damit wird das Konzept „Kunst am Radweg“ durch ein weiteres Element ergänzt.

AdUnit urban-intext1

Das Grundgestell für das Klangspiel erbauten in gewohnt präziser Qualitätsweise Paul Schenk und Bernhard Henneberger, bevor es von Mitarbeitern des Gemeindebauhofs am jetzigen Standort aufgestellt wurde. Der Klangkörper wurde von der Firma Uwe Sinn in Unterwittighausen angefertigt. Die Endmontage erfolgte unter Mitwirkung von Initiatorin und Gemeinderatsfrau Erika Kordmann, die zugleich allen mitwirkenden Akteuren und Helfern für deren Engagement dankte.

Bereits im Herbst 2016 wurde von Erika und Walter Kordmann sowie Andrea Wülk und Uwe Sinn ein Konzept mit dem Titel „Kunst am Radweg“ initiiert, dessen Ziel es ist, den Radweg zwischen Zimmern und Unterwittighausen sowie Oberwittighausen zu einem „Kunstradweg“ zu entwickeln und zu gestalten. Dazu wurden damals drei Skulpturen neugeschaffen und am Streckenabschnitt zwischen Unter- und Oberwittighausen aufgestellt. Geschaffen wurden die Werke vorwiegend aus Elementen alter Fahrräder wie etwa Felgen, die von den Hobbykünstlern auf Flohmärkten und Altmetallstellen gefunden worden waren.

Die wesentliche handwerkliche Umsetzung erfolgte wie auch jüngst die Fertigung des Untergestells für das neue Klangspiel ebenfalls durch Uwe Sinn, der sich mit seiner Firma im Gewerbegebiet „Quellwiesen“ in Unterwittighausen besonders auf Bauelemente aus Stahl spezialisiert hat. Auch dieses Projekt war aus Erlösen des damaligen Sommer-Flohmarktes in Unterwittighausen gefördert worden. Mit diesen Projekten wollen die Initiatoren ihren Angaben nach sowohl den Radweg noch attraktiver gestalten als auch das Interesse der Radfahrer und Fußgänger an Kunst wecken.

AdUnit urban-intext2

Der Rastplatz, an dem sich das neue Klangspiel befindet, wurde im September 2017 in Höhe des neuen Gemeindebauhofes eingerichtet. Zum einen wurde eine von Paul Schenk und Alfred Fuchs erbaute Sitzgruppe für Erwachsene, installiert, die aus dem Spendenpool für einen Generationenplatz ermöglicht wurde.

Zum zweiten wurde eine zusätzliche Sitzgruppe speziell für Kinder aus den Erlösen des Wittighäuser Flohmarkts gespendet sowie von Andrea Wülk und Erika Kordmann gebaut und aufgestellt, nachdem Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Wittighausen zur Unterstützung den Platz für die Sitzgruppen planiert und geschottert hatten.

AdUnit urban-intext3

Zuvor hatten im Frühjahr 2015 die „Wittighäuser Dielegnatzer“, die Laien-Schauspielgruppe der Kolpingfamilie Unterwittighausen, aus den Erlösen ihrer Theatervorstellungen die Anschaffung von zwei weiteren Solarleuchten ermöglicht, um für eine durchgängigere Beleuchtung des Radweges zu sorgen, nachdem im Jahr zuvor die Errichtung einer ersten Solarlampe an dem Radweg durch die Gemeinde Wittighausen finanziert worden war. pdw