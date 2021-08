Nabu Wittighausen: Brand richtet Schaden von 10 000 Euro an

Bürgermeister Marcus Wessels erhielt am späteren Dienstagvormittag einen Telefonanruf von einem Zeugen. Dieser teilte ihm mit, dass im Bereich des Sportheims des SV Wittighausen oberhalb des Sportplatzes von Unterwittighausen starker Rauch zu sehen sei. Wie Wessels gegenüber den FN erklärte, sei er innerhalb nur weniger Minuten vom Rathaus dorthin gefahren.

Unterwittighausen. Vor Ort habe er Rauch und ein Feuer oberhalb in einem Lagerschuppen des benachbarten Vereinsheims des Naturschutzbunds (Nabu) festgestellt. Umgehend sei von ihm die Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden, so Wessels weiter. Obwohl die Wehr rasch am Einsatzort eintraf, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Dach des direkt angrenzenden Nabu-Vereinsheims nicht vermieden werden.

„Aufgrund des glücklichen Umstands der gegenwärtigen Urlaubs- und Ferienzeit waren viele Hilfskräfte in Wittighausen oder in der unterfränkischen Nachbargemeinde Bütthard zu Hause und nach der Alarmierung rasch am Einsatzort“, berichtete Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Dieser kam ebenso zum Einsatzort wie Herbert Reinhard, Kommandant der Gesamtwehr Wittighausen.

Die Brandbekämpfung konnte sehr schnell eingeleitet, ein weiteres Ausbreiten des Feuers in dem Gebäude und somit ein noch schlimmerer Schaden verhindert werden.

Zur Beseitigung von Glutnestern haben die Einsatzkräfte das Dach stellenweise geöffnet. Durch ihre sorgsame Vorgehensweise konnten sie größere Schäden durch Löschwasser vermeiden. Nach Angaben von Andreas Geyers und Herbert Reinhard waren rund 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wittighausen und Bütthard im Einsatz, die zudem von der Tauberbischofsheimer Wehr unterstützt wurden.

Ebenfalls am Einsatzort waren Mitglieder der Helfer-vor-Ort-Gruppe der DRK-Ortsvereins Wittighausen und mehrere Polizeistreifenbesatzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch wenn die Ursache für das Feuer noch nicht feststeht, besteht nach Polizeiangaben der Verdacht der Brandstiftung.

Wie Bürgermeister Marcus Wessels sagte, habe er bei seinem Eintreffen im Schuppen an zwei unterschiedlichen Stellen Feuer entdeckt. Nach seiner Meinung könne ein technischer Defekt so gut wie ausgeschlossen werden, da sich in diesem Bereich weder elektrische Leitungen noch Geräte befanden. Zudem wurden im Freigelände an drei Stellen weitere kleine Glut- und Rauchherde entdeckt.