Musikalische Reise durch Vereinshistorie

Vilchband. Die Musikkapelle Vilchband veranstaltete ein Jubiläumskonzert in die Grundschule in Wittighausen. Anlass war das 100-jährige Bestehen, das die Kapelle im vergangenen Jahr vollendete. Nach dem großen Zeltfest im Sommer feierte man nun den musikalischen Höhepunkt.

Den Auftakt bestritt die Bläserjugend Wittighausen, in der auch die Nachwuchsmusiker der Vilchbander Kapelle ausgebildet werden. Das Juniororchester eröffnete mit dem Lied „Choriots of Fire“. Außerdem gab das Ensemble „Forrest Gump“ und „My Heart Will Go On“ zum Besten. Das Jugenblasorchester wusste unter anderem mit „The Wizard of Oz“ oder „What a Wonderful World“ zu überzeugen. Beide Gruppen standen unter der Leitung von Dirigent Franz Pfeuffer.

Sprung ins Jahr 1921

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Heinz Weber startete die Musikkapelle Vilchband ihren Auftritt mit einem Stück aus dem Gründungsjahr von 1921. Das Lied „Aus alter Zeit“ wurde in der gleichen Besetzung wie damals gespielt. Die neun Gründerväter von damals wurden getreu ihres Instrumentes jeweils von heutigen Musikern dargestellt.

Anschließend folgte der Sprung ins Jahr 2022. Inzwischen musizieren in Vilchband 35 Musiker, die mit Freude ihr Jubiläumskonzert präsentierten. In kompletter Besetzung wurde nun der eindrucksvolle Konzertmarsch „Der Europameister“ von Rudi Fischer präsentiert. Es folgte eine Reise durch die letzten Jahrzehnte. Mit dem Titel „Golden Swing Time“ wagte man einen Ausflug in die USA zu den „Goldenen 1930er Jahren“. Die schnellen Rhythmen ließen das Publikum nicht ruhig sitzen.

Eine schwere Zeit für die gesamte deutsche Bevölkerung sowie auch die Musikkapelle stellten die Jahre um den Zweiten Weltkrieg dar. Viele Musiker wurden eingezogen, musizieren war dadurch nicht mehr möglich, und an Ostern 1945 wurde auch noch der gesamte Proberaum inklusive Inventar komplett zerstört. Erst 1950 konnte schließlich der Probebetrieb wieder begonnen werden. Sinnbildlich für diese Zeit wurde „Pinnochio“ von Alex Poelman aufgeführt.

Danach wurde das Publikum in den Bann von James Bond gezogen. Das Lied „Skyfall“ wurde von der Musikkapelle zum Besten gegeben, Maylin Brenner begleitete mit beeindruckendem Gesang. Im Jahr 1960 wurde der erste Vorstand gewählt und ein Jahr später feierte man das 40-jährige Bestehen. Zu dieser Zeit kamen die Beatles groß raus und brachten die Jugend zum Tanzen. Mit dem Medley „The Best of Beatles“ wurde das Publikum in diese Zeit mitgenommen und der ein oder andere konnte sich bei vielen bekannten Melodien noch mal jung fühlen.

Ehrungen

An dem Konzert nutzte man auch die Gelegenheit um langjährige, verdiente Mitglieder zu ehren. Vorsitzender Heinz Weber wurde für 40 aktive Jahre in der Kapelle geehrt. Davon ist er inzwischen seit 22 Jahren als Vorsitzender. tätig. Werner Mark trat bereits im Jahr 1970 als Tenorhornspieler in die Kapelle ein und wurde für 50 Jahre geehrt. Er ist damit der erste Musiker in der Vilchbander Kapelle, der diese Marke erreicht und wurde damit auch zum Ehrenmitglied ernannt.

Musikalisch ging es mit dem Stück „The Godfather“ weiter. Die Solisten Marco Thimm an der Trompete und Niklas Dissinger an der Posaune hinterließen einen bleibenden Eindruck, wie in den 1970er Jahren auch der Film „Der Pate“, aus dem diese Melodie stammt. Im Jahr 1982 wurde der Verein nun auch offiziell ins Vereinsregister aufgenommen. Außerdem verzeichnete die Kapelle ein Plus von 16 Musikern innerhalb eines Jahres, wodurch die Gesamtstärke fast verdoppelt wurde. „The Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber wurde stellvertretend für dieses Jahrzehnt gewählt und beeindruckte mit seinen wunderbaren Melodien aus dem gleichnamigen Musical.

Bei „Batman“ von Danny Elfman wurde das Publikum mitgenommen nach Gotham City auf die Spuren von Batman im Kampf gegen das Böse. Als in den 2000er Jahren die Computerspiele immer beliebter wurden, erschien auch das bis heute beliebte Spiel „World of Warcraft“. Die Musikkapelle präsentierte das gleichnamige Stück mit Joshua Fafoutis als Solisten an der Tuba und konnte so nicht nur eingefleischte Computerspieler begeistern.

Mit dem zehnten und letzten Lied war man nun in den 2010er Jahren und damit auch am Ende eines kurzweiligen Konzerts angekommen. Mit „Concerto D’ Amore“ stellte die Kapelle nochmal ihre Liebe zur Musik dar und bedankte sich damit beim Publikum für den Besuch. Die Zugabe „Ein Leben lang“ rundete das besondere Jubiläumskonzert der Musikkapelle Vilchband ab.