Motorradfahrer nach Unfall bei Wittighausen schwer verletzt

Wittighausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades

am Freitagabend in Wittighausen von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Sein ebenfalls 16-jähriger Sozius wurde leicht verletzt. Unmittelbar nach dem

Verlauf einer Rechtskurve kam der Fahrer des Leichtkraftrades alleinbeteiligt

nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den dortigen Straßengraben, weshalb

der junge Mann und sein Sozius stürzten. Die Landesstraße 511 war für die Dauer

der Unfallaufnahme beidseitig geperrt. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

