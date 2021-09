Mit Ziganimo Musik im anderen Gewand in Wittighausen erleben

Wittighausen. Beim Dresdner Trio „Ziganimo“ schöpfen Gesang, Geige, Gitarre, Kontrabass und Mandoline ganz selbstverständlich aus dem reichhaltigen Fundus abendländischer Musiktraditionen der Jahrhunderte. Süd- und osteuropäische Folklore fließen ebenso ein wie Salonmusik oder argentinischer Tango und bisweilen erklingen Elemente aus Jazz, Latin music oder Reggae, um sich organisch zum eigenwilligen, aber herzergreifenden „Ziganimo-Sound“ zu fügen.

Nicht erst seit Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Under Der Linden“ 2018 haben sich die Musiker mit ihren Liedern vermehrt der eigenen Muttersprache zugewandt – sowohl in Form von Volkslied-Bearbeitungen, als auch vertonter Lyrik aller Epochen.

Nicht nur die Herren Goethe, Heine und Rilke, sondern auch Walther von der Vogelweide und andere Mittelhochdeutsche Verse-Schmiede erhalten bei „Ziganimo“ ein folkloristisch-weltmusikalisches Gewand, gewebt mit Spielfreude und Leidenschaft.

Daneben hatte die Band auch immer schon Klezmer und jiddisches Liedgut im Gepäck, ureigener Bestandteil europäischer und insbesondere deutscher Musikkultur. Dies führte 2019 zu einem Engagement an der Chemnitzer Küchwaldbühne für das Musical „Anatevka“, auch bekannt als „The Fiddler On The Roof“. Zuletzt erhielt die Band vom sächsischen Gellert-Museum den Auftrag, zum 400. Geburtstag des französischen Dichters Jean de La Fontaine einige seiner berühmten Fabeln in Musik zu setzten.

In der Besetzung Ekkehard Floß (Gesang, Geige, Gitarre, Mandoline), Guido Richarts (Gesang, Kontrabass) und Daniel Nikolas Wirtz (Gitarre, Mandoline) gastiert „Ziganimo“ am Samstag, 25. September, um 20 Uhr in der Schule Wittighausen, Martin-Michel-Straße 38.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Nachweise zum Status (geimpft, getestet, genesen) sind mitzubringen. Je nach der momentanen Lage und unter den erforderlichen Hygiene-Bestimmungen wird das Konzert in der Aula stattfinden.

Kartenreservierung und Info unter Telefon 09343/65035 bei Familie. Baumann, Infos unter www.artikuss.de anba