Michael Schinnagel einstimmig gewählt

Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen Michael Schinnagel aus Unterwittighausen zum neuen Ersten Bürgermeisterstellvertreter gewählt. Er ist damit Nachfolger von Gerhard Skazel, der Mitte Dezember 2021 gestorben ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wittighausen. Bürgermeister Marcus Wessels gratulierte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend Michael Schinnagel zur Wahl. Dabei sprach er von ambivalenten Gefühlen. So herrsche einerseits nach wie vor Trauer über den überraschenden Tod Skazels und die dadurch entstandene Lücke. Andererseits freue man sich über die Kandidatur Schinnagels für dieses Amt und über das einstimmige Votum des Gemeinderats.

In der Sitzung des Wittighäuser Gemeinderats notiert IBürgermeister Marcus Wessels gab am Dienstagabend in der Sitzung ds Wittighäuser Gemeinderats bekannt, dass die Städte Lauda-Königshofen und Grünsfeld sowie die Gemeinde Wittighausen Pilotgemeinden im Main-Tauber-Kreis für eine Biotopverbundplanung sind. Für dieses von Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun angestoßene Projekt erhalten die Kommunen eine 100-prozentige Förderung. Im Laufe dieses Jahrs wird das Büro für Landschaftsarchitektur und -Planung Roland Steinbach aus Öhringen die entsprechenden Erhebungen vornehmen. Die dem Gremium vorgelegte Bedarfsplanung des Katholischen Kindergartens „Allerheiligen“ in Unterwittighausen verdeutliche abermals, dass die Einrichtung im Laufe der Zeit immer stärker ausgelastet wird und an ihre Kapazitätsgrenze kommt. Entsprechend bestehe zunehmend dringender Handlungsbedarf, betonte Wessels. Der in öffentlicher Sitzung am 25. Januar nebst Satzung beschlossene Haushaltsplan der Gemeinde Wittighausen wurde mittlerweile vom Landratsamt genehmigt. Herbert Reinhard plädierte dafür, frühzeitig über die Erweiterung des Neubaugebiets „Am Bären“ nachzudenken, nachdem inzwischen sämtliche Grundstücke in den Neubaugebieten „Am Bären“ in Unterwittighausen und „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen verkauft oder reserviert sind. Erika Kordmann berichtete über Vandalismus in Form von Farbschmierereien auf Verkehrsschildern in Unterwittighausen. Monika Borst monierte die Bildung von Rissen auf Abschnitten der Fahrbahndecke in der Sigismund-Lahner-Straße in Unterwittighausen. Wessels sagte eine Überprüfung durch die Bauhofmitarbeiter zu. Ein Bürger äußerte den Wunsch, dass auch der Parkplatz im Waldgewann „Bergholz“ wie bereits ein Teil des Waldwegs mit Schotter gefüllt wird. Denn die Parkfläche sei insbesondere bei Regenwetter sehr matschig. Einhellig bewilligt hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2023 bis 2025 des Wasserzweckverbands Mittlere Tauber. Wittighausenpdw

„Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Es sind große Fußstapfen, in die ich trete. Zugleich werde ich dieses Amt und die damit verbundenen Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen“, betonte der neu gewählte Bürgermeisterstellvertreter merklich gerührt. Michael Schinnagel gehört seit 2004 dem Gemeinderat von Wittighausen an. Zweiter Bürgermeisterstellvertreter bleibt bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2024 Harald Ebert aus Vilchband.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenfalls aufgrund des Todes von Gerhard Skazel war der Posten eines Ausschussmitglieds beim Zweckverband Abwasserbeseitigung Wittigbach neu zu besetzen. In dieses Amt wurde Achim Michel einstimmig gewählt.

Bei einer Enthaltung wurde zum neuen Vorsitzenden des kommunalen Gutachterausschusses der bisherige Stellvertreter Sebastian Henneberger gewählt. Sein bisheriges Amt wird Christoph Kastl von der Gemeindeverwaltung übernehmen, der gleichsam einstimmig in das Gremium berufen wurde.

Nach ihrem Beitritt zum Gemeinsamen Gutachterausschuss Main-Tauber-Süd hat die Gemeinde Wittighausen mit Wirkung zum 1. April 2021 die entsprechenden gutachterlichen Aufgaben wie etwa die Wertermittlung von Grundstücken auf die Stadt Bad Mergentheim übertragen (wir berichteten). Zwar entfällt damit die Notwendigkeit eines eigenen Gutachterausschusses. Jedoch werden die bisherigen Gutachter der Gemeinde Wittighausen bis zum Ende der regulären Dienstzeit des Gutachterausschusses der Stadt Bad Mergentheim am 14. Januar 2024 weiterhin funktionsgleich nachbestellt.

Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss Main-Tauber-Süd sei es nicht unüblich, dass Mitarbeiter der Verwaltung Mitglied im Ausschussgremium seien, erklärte Bürgermeister Marcus Wessels.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3