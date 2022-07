Mehr Parkplätze am Bahnhof

Wittighausen. Durch das vermehrte Verkehrsaufkommen am Bahnhof Wittighausen, vermutlich durch das Neun-Euro-Ticket, hat die Gemeinde schnell reagiert und weitere Parkplätze ausgewiesen.

Auf einer Straßenseite wurde zudem ein absolutes Halteverbot erlassen, damit die Zufahrt zum anliegenden Gewerbetreibenden gewährleistet bleibt. Entsprechend falsch parkende Fahrzeuge erhielten alle eine freundliche Aufforderung, ihr Fahrzeug zukünftig vorschriftsmäßig zu parken.

Weitere Parkflächen können in Kürze ausgewiesen werden, wenn die entsprechenden Flächen freigeräumt sind, so der Bürgermeister auf Nachfrage von Herbert Reinhard. me