Logistik wird nach Wittighausen verlagert

Wittighausen. Einhellig hat der Gemeinderat dem Bauantrag für das geplante Gewerbesondergebiet „Wachtelland“ auf Gemarkung Unterwittighausen das Einvernehmen erteilt.

Auf dem insgesamt etwa 3,45 Hektar großen Areal westlich von Unterwittighausen beabsichtigt die Volk Immobilien GmbH die Errichtung eines Neubaus für Verwaltung mit Verkauf, Produktion, Logistik und Stallung (wir berichteten). Dort will sich die „Wachtelland Volk GmbH“, die ihren Firmensitz in Obersulm (Landkreis Heilbronn) hat, unter anderem mit einer ökologischen Wachtelzucht und -verarbeitung, einem Onlinehandel vor allem für Wachtelfutter und -zubehör, einem Ladengeschäft sowie einem Gastronomiebereich ansiedeln. Für das Vorhaben ist ein Investitionsvolumen von rund 6,2 Millionen Euro veranschlagt.

Derzeit befindet sich der Bebauungsplan für das Sondergebiet „Wachtelland“ im Aufstellungsverfahren. Nach Aussage von Kreisbaumeister Stefan Kordmann könne ein Bauantrag eingereicht und das gemeindliche Einvernehmen durch den Rat erteilt werden, sofern wie beim gegenwärtigen Stand dieses Projektes die erste Auslegungsrunde zum Bebauungsplan abgeschlossen sei. Zudem sei das Vorhaben von dem Bauherrn mit der übergeordnet zuständigen Genehmigungsbehörde des Landratsamtes abgesprochen worden, ergänzte Bürgermeister Marcus Wessels.

Die „Wachtelland Volk GmbH“ plane mit einem Baustart im ersten Halbjahr, um möglichst schon zum Jahresende die Logistik komplett von Obersulm, wo man die Kapazitätsgrenzen ausgeschöpft habe, nach Unterwittighausen verlagern zu können. Der Bauantrag halte sich im Wesentlichen an die Vorgaben des sich gegenwärtig in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes, verdeutlichte Wessels auf Nachfrage von Monika Borst. Der Vorhabensträger will die Baugrenze mit einer Feuerwehrumfahrt überbauen.

Zuvor hatte der Rat mehrheitlich bei einer Enthaltung dem Antrag von Achim Michel auf Änderung des Protokolls der vorherigen Ratssitzung im März zugestimmt. Dem Wortlaut nach solle die Verwaltung prüfen, ob eine Begrenzung der Tierzahl im Bebauungsplan für das Gewerbesondergebiet „Wachtelland“ aufgenommen werden könne, ohne konkrete Zahlen zu nennen. In der Märzsitzung hatte Michel eine entsprechende Anfrage bezüglich Aufnahme einer möglichen Limitierung der Wachtelzahl im Bebauungsplan gestellt. Auf eine Nachfrage von Bürgerseite erklärte Wessels, dass sich eine Obergrenze der Anzahl an Wachteln an immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich 15 000 Legehennen orientiere. Sollte diese Zahl, was nicht geplant sei, tatsächlich überschritten werden, müsste ein neuer Bauantrag gestellt werden. Nachdem alle für die beiden neuen Gewerbegebiete „Wachtelland“ und „Unterwittighausen West“ erforderlichen Grundstücke von der Gemeinde erworben wurden, hat sich das Gremium entschieden, allen bisherigen Eigentümern nachträglich einen identischen Grundstückspreis zu gewähren. „Auch wenn die Gemeinde dazu nicht verpflichtet ist, möchte sie damit ihren Dank an die Grundstückseigentümer ausdrücken, die mit ihrer Verkaufsbereitschaft die Entwicklung der Gewerbegebiete überhaupt erst möglich gemacht haben“, unterstrich der Bürgermeister. pdw