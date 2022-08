Lochfraß nagt an Poppenhäuser Wasserleitungen

Poppenhausen. Die Wasserleitung im Ortsteil Poppenhausen ist erheblich von Lochfraß betroffen, so dass dies bereits immer wieder und häufiger zu Rohrbrüchen geführt hat. Deshalb setzte sich der Gemeinderat Wittighausen nun erneut mit dieser Thematik auseinander und sprach sich für eine Erneuerung der Leitung aus. „Es steht zu befürchten, dass die Wasserversorgung in dem Ortsteil ganz zusammenbrechen könnte“, gab Bürgermeister Marcus Wessels als „Worst-Case-Szenario“ zu bedenken.

Sollte die Wasserleitung ausgetauscht werden, wäre es begünstigend angebracht, gleichzeitig auch die Abwasserkanäle auszutauschen, waren sich Gemeinderat und Wessels einig. Diese stammen vermutlich aus dem Jahr 1987 und sind demnach mindestens 35 Jahre alt. Eine Sanierung oder ein Austausch der Kanäle würde sich daher in einem Zuge mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung anbieten.

Zusätzlich ergäbe sich außerdem die Gelegenheit, das Mischsystem auf ein Trennsystem umzustellen, was einerseits die Kläranlage in Unterwittighausen entlasten und andererseits einen ökologischen Mehrwert bieten würde, da das unbelastete Oberflächenwasser und das Fremdwasser dem Vorfluter direkt zugeführt werden könnten.

Das Planungsbüro Ludwig Ohnhaus wurde beauftragt, eine Kostenschätzung zu erstellen. Demnach würden sich die Bruttokosten für die Erneuerung der Wasserleitung auf knapp über 709 000 Euro belaufen sowie für die Sanierung oder den Austausch des Kanals auf rund 1,9 Millionen Euro. Bei einer Gesamtbruttosumme von etwa 2,6 Millionen Euro wurde deutlich, dass diese Investitionen ohne Fördergelder kaum zu leisten wären.

„Für beide Maßnahmen müssen getrennte Anträge gestellt werden, da es sich um zwei unterschiedliche Förderprogramme handelt. Die Unterlagen müssen bis Ende September eingereicht sein, jedoch sind die Programme nach Aussage der zuständigen Stellen jedes Jahr erheblich überzeichnet, so dass keine große Chance auf eine Förderung schon im Jahr 2023 besteht. Dennoch sollte der Antrag gestellt werden, um einen Platz in der Warteliste zu bekommen. Denn wir hoffen, dass wir mit der Beantragung in absehbarer Zeit berücksichtigt werden“, erklärte Wessels.

Resümierend beschloss das Gremium, als Grundlage für die Förderantragstellung den Auftrag für die ersten beiden Leistungsphasen zur Erneuerung der Wasserleitung im Ortsteil Poppenhausen zum Bruttopreis von rund 11 500 Euro sowie zur Erneuerung der Kanäle zum Preis von etwa 27 500 Euro an das Büro Ludwig Ohnhaus zu vergeben.

Auf entsprechende Nachfrage von Ratsmitglied Angelina Berberich, bekräftigte der Bürgermeister, dass in Baden-Württemberg nach den einmaligen Ersterschließungsbeiträgen keine weiteren Kostenbeiträge für Anlieger zum Beispiel bei erforderlichen Sanierungen anfallen. pdw