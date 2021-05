Lebensmittelproduktion einen Schritt weiter

Einstimmig hat der Gemeinderat die Auslegung des Bebauungsplans für das beabsichtigte Sondergebiet „Wachtelland“ in Unterwittighausen beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Wittighausen. In seiner Sitzung im November 2020 hatte das Gremium der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplanentwurf für das Sondergebiet zugestimmt, der dann öffentlich ausgelegt wurde. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Voraussetzungen besonders für Zucht, Haltung und Verwertung von Wachteln sowie für Lebensmittelproduktion auf dem 3,45 Hektar großen Areal westlich von Unterwittighausen geschaffen werden.

Stellungnahmen abgewogen

Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wurde nun der Entwurf des Bebauungsplanes mit den planungsrechtlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvorschriften und der Begründung gebilligt.

Zudem erfolgte der Beschluss zur Durchführung einer Beteiligung der Öffentlichkeit. Demnach werden der Entwurf des Bebauungsplanes für das Sondergebiet mit den planungsrechtlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvorschriften und der Begründung vom 25. Mai bis 28. Juni im Rathaus öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig hat die Bürgerschaft die Gelegenheit zu Äußerungen und Anregungen. Parallel dazu werden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden beteiligt.

AdUnit urban-intext2

Vor einer Beschlussfassung erläuterte Bürgermeister Marcus Wessels anhand spezieller Gutachten, die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich Schall- und Geruchsimmissionen. Beide Gutachten kämen zu dem Ergebnis, dass sowohl die zu erwartenden Schall- als auch Geruchsimmissionen weit unterhalb der jeweiligen Richtwerte liegen werden. Auch das Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beinhalte als Fazit, dass keine Verbotstatbestände gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz vorliegen.

Nicht zu erwarten

„Kritische Spitzenpegelereignisse sind weder am Tag noch in der Nacht zu erwarten“, heißt es unter anderem zusammenfassend in der gutachterlichen Schallimmissionsprognose zum Anlagenlärm. „Aus fachlicher Sicht sind keine Konflikte mit den Anforderungen der Geruchsimmissionsrichtlinie zu erwarten“, wird bilanziert.

AdUnit urban-intext3

„Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die zu erwartenden Geruchsimmissionen durch den Betrieb der geplanten Wachtelhaltung mit Streichelzoo und Schauvolieren für Ziervögel die zulässigen relativen Geruchsstundenhäufigkeiten einhalten“, heißt es weiter. Da für die Haltung von Wachteln keine Geruchsemissionsfaktoren bekannt seien, liege den Berechnungen die Annahme zugrunde, dass die Geruchsemissionen einer adulten Wachtel mit einem Lebendgewicht von 300 Gramm denen einer Legehenne mit einem Lebendgewicht von etwa 1700 Gramm entspreche.

AdUnit urban-intext4

Keine komplette Einigkeit herrschte hingegen im Ratsgremium hinsichtlich der Vergabe der Erschließungs- und Objektplanung sowie Bauleitung der Baugebiete. Aufgrund der erfolglosen ELR-Förderantragstellung war das Ingenieurbüro Ludwig Ohnhaus bereits aufgefordert worden, die Erschließungsplanungen gemäß Leistungsphasen (LP) eins und zwei für die Gewerbegebiete „Unterwittighausen-West“ und „Wachtelland“ zu erstellen. Eine Beauftragung für die gesamte Objektplanung inklusive Bauleitung stand jedoch noch aus und sollte nun nachgeholt werden. Hierzu schlug die Verwaltung vor, ebenfalls das Büro Ludwig Ohnhaus damit zu beauftragen.

Andererseits monierten die Ratsmitglieder Monika Borst und Michael Schinnagel, dass keine weiteren Angebote eingeholt wurden und vorlagen. Nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sei die Einholung weiterer Angebote allerdings nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da sich die Honorare an der Bausumme orientieren und daher ein Wettbewerb ausgeschlossen sei, erklärte Ratsherr Gerhard Skazel. Diese Auffassung sei auch vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises übrigens bekräftigt worden, unterstrich Bürgermeister Wessels.

Im Anschluss an die Diskussion beschloss das Ratsgremium mehrheitlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, die Erschließungs- und Objektplanung für die Gewerbegebiete „Unterwittighausen – West“ und „Wachtelland“ zum Gesamthonorar von knapp über 164 000 Euro an das Büro Ludwig Ohnhaus zu vergeben. Davon entfallen auf die Bereiche Kanal rund 72 600 Euro, Wasser 30 700 Euro Straßenbau 58 000 Euro und Bauvermessung 2700 Euro.

In dem vorliegenden Angebot wurden die beiden ersten Leistungsphasen in Abzug gebracht. Sollte sich im Zuge der Entwurfsplanung (LP 3) eine günstigere Kostenberechnung ergeben, wird das Honorar entsprechend angepasst. Auf Nachfrage erklärte der anwesende Planer Ludwig Ohnhaus, dass die Kosten für den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) in dieser Vergabesumme bereits enthalten seien.