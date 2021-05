Kunihild Stemmler legte vor 60 Jahren Gelübde ab

Unterwittighausen/Zell am Main. Sechs Ordensfrauen der Oberzeller Franziskanerinnen haben nun ihr diamantenes Profess-Jubiläum gefeiert. Darunter auch Schwester Kunihild Stemmler (81), die in Unterwittighausen aufgewachsen ist. Bereits mit 17 Jahren trat sie dem Kloster Oberzell bei.

Schwester Kunihild Stemmler arbeitete in der Verwaltung im Mutterhaus und im Büro im Fürsorgeheim in Oberzell, dann im Haus Antonia Werr, wo sie von 1979 bis 1987 auch die Leitung innehatte. Es folgten einige Jahre in der Verwaltung in München-Thalkirchen, 17 Jahre Dienst als Oberin in Schnaittach und schließlich in der Zentralverwaltung mit weiteren Lebensorten im Konvent Nazareth und St. Burkhard.

Neben Schwester Kunihild haben auch die Ordensfrauen Christophora Bieberle, Hippolyta Stütz, Ortrudis Stark, Silvia Lutter und Gregoria Lutter ihr Gelübde bei den Oberzeller Franziskanerinnen vor 60 Jahren abgelegt. Normalerweise werden diese Jubiläen mit vielen Gästen aus den Heimat- und Wirkungsorten der Frauen begangen. Pandemiebedingt blieb es – wie schon bei den Feiern der Goldenen und Gnadenvollen Profess in der Woche zuvor – bei einer kleinen, internen Feier in der Klosterkirche St. Michael.

Bruder Andreas Murk, Provinzialminister der deutschen Franziskaner-Minoriten-Provinz Sankt Elisabeth (Bistum Würzburg) betonte in seiner Predigt, wie sehr jede einzelne der Schwestern auf ihre Art die Gemeinschaft mittrug und durch ihre Arbeit unterstützte. „Sie waren da für ihre Kongregation und für ganz viele Menschen.“ Für franziskanische Menschen sei der konkrete Alltag das Wichtigste. Ob als Krankenschwester oder Erzieherin, als Ordensoberin oder Lehrerin: Immer hatten es die Schwestern mit Menschen zu tun. „Immer waren Sie mit dem Auftrag unterwegs, Menschen zu fördern, zu begleiten und zu unterstützen – und dabei haben Sie so manches Mal selbst zurückgesteckt, auf eigene Interessen verzichtet.“ Ihr Auftrag in dieser Welt sei aber noch nicht erfüllt, führte Bruder Andreas weiter aus. „Vielleicht ist jeder Augenblick jetzt der wichtigste Moment in Ihrer lebenslangen Berufung. Immer noch gilt es, mitten im Leben Zeugnis abzulegen für einen Gott, der uns und jeden Menschen für das Leben berufen hat.“

Thomas Labert an der Orgel und Schwester Regina Grehl (Gitarre und Gesang) begleiteten den Gottesdienst musikalisch.