Kreative Grundschüler ausgezeichnet

Wittighausen. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Kinder in Wittighausen am internationalen Malwettbewerb der Raiffeisenbank teilnehmen. Ganz im Zeichen des Zusammenhalts stand der diesjährige Malwettbewerb. Die kleinen Kunstwerke standen unter dem Motto „Mit wem fühlst du dich verbunden“

Mit viel Eifer und Fleiß zeichneten, malten und gestalteten die Kinder ihre Bilder. Unterstützend und beratend begleiteten die Lehrkräfte die kleinen Künstler. So setzten diese ihre Ideen zum Thema um. Die Prämierung wurde in der Aula des Grundschulstandortes Wittighausen durchgeführt. Die Siegerbilder wurden in der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen unter der Leitung von Evelin Emmerich-Adler ausgesucht. Mit viel Liebe zum Detail zeichneten und gestalteten die Grundschüler gemeinsame Erlebnisse mit der Familie, mit Freunden, aber auch ihre Verbundenheit zu Haustieren, die sie gerne haben. Schulleiter Uwe Schultheiß überreichte zusammen mit Evelin Emmerich-Adler den Erst- bis Drittplatzierten der einzelnen Jahrgangsstufen die Sachpreise. Neben Malstiften und Heftmappen gab es Anstecklichter für die Kinder auf dem „Siegertreppchen“. Alle anderen Künstler durften sich über einen Trostpreis freuen. Schulleiter Uwe Schultheiß betonte: „Dabei sein alles und nächstes Schuljahr gibt es eine neue Chance, auf einen Hauptpreis!“

Dank sprach er allen Unterstützern und dem Team der Raiffeisenbank Bütthard Gaukönigshofen aus, die jährlich das Projekt unterstützen und die gute Zusammenarbeit pflegen. Ein Spendenscheck, der für die Schulkinder ebenfalls überreicht wurde, ermöglicht die Anschaffung von Pausenspielsachen und zusätzlichen Schulmaterialien in den Klassenräumen. „Das Geld können wir sehr gut gebrauchen!“, freute sich der Schulleiter der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen.