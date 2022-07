Kosten für Krippe sorgen für Unmut im Gemeinderat

Wittighausen. Leicht fiel es keinem Gemeinderat, den neuen Gebührensätzen für die Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Allerheiligen“ zuzustimmen. Die jährliche Kostenanpassung der Elternbeiträge führt mittlerweile zu echten Problemen bei vielen Eltern.

„Ein Gehalt geht da schon mal nur für die Kinderbetreuung drauf“, sah auch Bürgermeister Marcus Wessels das Problem. Doch man müsse die Vorgaben des Gemeinde-tags erfüllen, sonst werden an anderer Stelle die Zuschüsse und Förderungen gekürzt. Martin Pruszydlo führte an, dass man im Grenzgebiet zu Bayern immer mit der dortigen Situation verglichen wird. „In Bütthard kostet die Kinderkrippe nur die Hälfte“. Für manche Familien werde es bei den ganzen Mehrbelastungen im Moment sehr eng, fuhr er fort und plädierte dafür, dass die Steigerung der Kostenbeteiligung so gering wie möglich ausfallen sollte.

Während im Kindergartenbereich mit Kindern über drei Jahren die maximale Kostensteigerung nur bei zehn Euro (bei einer Betreuung mit 39 Stunden in der Woche) beziehungsweise zwölf Euro bei 44 Stunden Betreuung liegt, müssen die Eltern für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren für eine Betreuung mit 35 Stunden in der Woche ab September 2022 ganze 470 Euro bezahlt werden im Monat.

Der Gemeindetag hatte 478 Euro empfohlen, im vergangenen Kinderkrippenjahr wurden 447 Euro verlangt.

Sind mehrere Kinder gleichzeitig in der Einrichtung, so verringert sich der entsprechende Elternbeitrag. „Je mehr Kinder man drin hat, desto mehr Rabatt gibt es“, formulierte Bürgermeister Wessels etwas flapsig. Man will weiter eine familienfreundliche Gemeinde sein, aber hier seien einfach die Hände gebunden, bedauerte der Bürgermeister die Entscheidung des Gemeinderates, die bei zwei Enthaltungen gefällt werden musste. „Es tut uns sehr leid für die Familien, die betroffen sind“, fügte er noch hinzu. Aber den kompletten Kindertagesstättenbeitrag zu übernehmen, dafür fehlen der Gemeinde die finanziellen Möglichkeiten und von der Landesregierung seien keine Überlegungen bekannt, die Finanzierung der Kindertagesstätten zu ändern.