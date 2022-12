Konzert in Wittighausen: Bläserjugend zeigte ihr Können

Wittighausen. Unter dem Motto „Hörst du nur oder spielst du schon?“ präsentierte die Bläserjugend Wittighausen in der Grundschulaula in Unterwittighausen ihr traditionelles Jahreskonzert.

Dabei bot sich nach Corona bedingter zweijähriger Pause den Nachwuchsmusikern mal wieder die Gelegenheit, ihr Können öffentlich einem Publikum unter Beweis zu stellen. Mitwirkende Ensembles bei dem sehr abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertnachmittag waren erneut das Mini-Orchester, das Junior-Orchester und das Jugend-Blasorchester. Alle drei Orchester werden von Franz Pfeuffer geleitet. Die Moderation oblag der stellvertretenden und momentan kommissarischen Bläserjugend-Vorsitzenden Diana Endres.

Das Mini-Orchester war beispielsweise mit dem alttraditionellen Französischen Kinderlied aus dem 18. Jahrhundert „Frère Jacques“ („Bruder Jakob“), Beethovens „Ode an die Freude“, „Let’s Rock“ und als Zugabe mit „Hard Rock Blues“ zu hören. Die Ausbildung in diesem Mini-Orchester beginnt für etwa Acht- bis Zehnjährige im Anschluss an einen etwa fünfmonatigen Einzelunterricht. Nach ungefähr zwei Jahren wird durch das Junior-Abzeichen die Reife für das Junior-Orchester der bis rund Zwölfjährigen erlangt und dokumentiert. Sobald die Kinder nach weiteren zwei Jahren die in Prüfung zum Bronzeabzeichen absolviert haben, wechseln sie ins Jugend-Blasorchester für über Zwölfjährige.

Das Junior-Orchester bot unter anderem die Titelmelodie des 1994er-Filmklassikers „Forrest Gump“, die ursprüngliche Filmmelodie und spätere Eröffnungshymne bei den Olympischen Sommerspielen in London 2012 „Chariots of Fire“ des im Mai 2022 verstorbenen griechischen Komponisten und Musikers Vangelis, die „Titanic“-Filmhymne „My Heart Will Go On“ sowie als Zugabe den „Galant Marsch“ von Michael Sweeney.

Das Jugend-Blasorchester mit den ältesten Nachwuchsmusikern der Bläserjugend Wittighausen spielte beispielsweise den „Oskar“-Hit „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film „A Star Is Born“, „Colors of the Wind“ aus dem Zeichentrickfilm „Pocahontas“, die Fantasy-Filmmusik „Der Zauberer von Oz“ („The Wizard of Oz“) sowie „Counting Stars“ der US-amerikanischen Pop-Rock-Band „OneRepublic“. Bei dem Louis-Armstrong-Evergreen „What A Wonderful World“ glänzte Stephan Endres als Solist am Flügelhorn. Zugabe war die fröhliche Melodie „Springtime“.

Die Bläserjugend Wittighausen ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wittighäuser Musikanten und der Musikkapelle Vilchband. Ziel des gesamten Konzeptes ist es zum einen, die nach Altersstufen und Leistungsklassen differenzierte musikalische Ausbildung sicherzustellen. Zum zweiten sollen durch die musikalischen Aktivitäten sowohl die kognitiven Fähigkeiten wie Koordination, Konzentration und logisches Denken als auch die emotionalen Befähigungen wie Selbstbewusstsein, Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen gesteigert sowie einhergehend für den Einzelnen Erfolgserlebnisse und Ausgleich ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen Nachwuchstalente für die Wittighäuser Musikanten und die Musikkapelle Vilchband generierte werden, was in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich erfolgt ist.

Im Rahmen des Konzertes erhielten insgesamt 19 Bläserjugend-Mitglieder musikalische Leistungsabzeichen, davon sieben Jungmusiker das Juniorabzeichen durch die Bläserjugend. Weitere sieben Nachwuchstalente wurden durch den Blasmusikverband mit dem Abzeichen in Silber und fünf Mitglieder mit dem Abzeichen in Silber ausgezeichnet.

„Es war eminent wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen wieder zum einen ein Probenwochenende an der Jeunesse Musical in Weikersheim sowie zum zweiten einen Konzertauftritt absolvieren konnten“, unterstrich Walter Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten, in einem Resümee. „Zudem sollen sowohl die Prüfungen und Leistungsabzeichen der Jugendmusiker in Gold, Silber oder Bronze als auch für die öffentlichen Auftritte in der Bläserjugend Wittighausen ein Ansporn für Jungmusiker sein und sie in ihrer musikalischen Entwicklung weiterbringen“, hob er hervor.

Abschließend lobte Kordmann die Kinder und Jugendlichen für die musikalischen Darbietungen sowie Leiter und Dirigent Franz Pfeuffer für seine engagierte Arbeit mit dem musikalischen Nachwuchs.

Das Konzert verdeutlichte den zahlreichen Zuhörern in der Grundschulaula auf unterhaltsame und zugleich imponierende Weise, dass es in Wittighausen weiterhin viele talentierte Nachwuchsmusiker gibt, die in naher oder etwas fernerer Zukunft auf die lokalen Erwachsenenorchester zukommen und sie bereichern könnten.