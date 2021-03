Bis spätestens 2025 sind auf der Bahnstrecke Lauda-Würzburg Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen der Haltestationen Wittighausen, Grünsfeld und Gerlachsheim fest vereinbart.

AdUnit urban-intext1

Wittighausen. Bezüglich des Bahnhaltepunktes Wittighausen fand vor kurzem eine Videokonferenz zwischen Bürgermeister Marcus Wessels und Planern der Deutschen Bahn-Gesellschaft Station & Service statt, bei der die Vorstellung erster Vorplanungen im Mittelpunkt standen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Bürgermeister Wessels wesentliche Resultate der Vorplanungen zur beabsichtigten Modernisierung nebst Ausbau dieser Bahnhaltestation.

Wie zu Weltkriegszeiten

Die gegenwärtige Situation des einstigen Bahnhofs und jetzigen Haltepunktes stimme mit dem Zustand wie zu Zeiten des Zweiten Weltkrieg überein, unterstrich Wessels. Um von einem auf den anderen Bahnsteig zu gelangen, müssen die Gleise auf Holzbrettern überquert werden, für viele der haltenden modernen Züge ist die Länge der befestigt ausgebauten Bahnsteigabschnitte zu knapp und deren Kantenhöhen zu niedrig bemessen, um bequeme sowie barrierefreie Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.

Den ersten Planungen nach sind Umbauten und die Verlängerung der beiden Bahnsteige sowie eine unterirdische Verbindung zwischen ihnen zentrale Modernisierungsmaßnahmen, die nach derzeitigem Vorhabenstand 2024 durchgeführt werden sollen. Beide Bahnsteige werden den bisherigen Planungen nach auf jeweils 140 Meter Länge erweitert und auf eine Kantenhöhe von 76 Zentimetern ab Schienenoberkante ausgebaut. Zweck der Anhebung sind komfortablere und zumindest in dieser Hinsicht barrierefreie Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.

AdUnit urban-intext2

Kaum realistisch und finanzierbar erscheint hingegen eine komplette Barrierefreiheit des gesamten Bahnhaltepunktes Wittighausen inklusive dessen Zu- und Abgänge. Auf der Seite des ehemaligen Bahnhofsgebäudes, das vor mehreren Jahren verkauft wurde, ist zwar eine Rampe auf den Bahnsteig Richtung Lauda vorgesehen, die allerdings von ihrem Neigungsgrad nicht den Vorgaben einer regelgerechten Barrierefreiheit entspricht. Für den Bahnsteig in Fahrtrichtung Würzburg ist bislang gar keine Rampe geplant.

„Ich würde sehr gerne auch vollständig barrierefreie Zu- und Abgänge erreichen, allerdings wäre dazu ein äußerst hoher zusätzlicher Aufwand erforderlich, den allein die Gemeinde finanzieren müsste und kaum zu stemmen vermag,“, bedauerte Wessels.

Sehr wartungsaufwendig

AdUnit urban-intext3

Zu Dies gelte sowohl für eine Lösung mit zwei entsprechenden Rampen zu beiden Bahnsteigen als auch erst recht für den Einbau von Liftanlagen, die zudem erheblich wartungsaufwendig wären. Die DB sei erst ab einer Frequenz von 1000 Aus- und Umstiegen pro Tag zu einem barrierefreien Ausbau verpflichtet, die an der Station in Unterwittighausen bei Weitem nicht erreicht werde, erklärte der Bürgermeister. Beide Bahnsteige werden demnach über Treppenauf- und Treppenabgänge erreicht als auch durch eine Fußgängerunterführung miteinander verbunden.

AdUnit urban-intext4

Zwar werde die DB auch dementsprechende Rampenlösungen in weitere Detailplanungen mit einkalkulieren, darüber hinaus stehe er noch in Verhandlungen, ob man nicht eine für alle Seiten verträgliche Lösung finden könne, eine tatsächliche Umsetzung diesbezüglich sei bislang jedoch kaum absehbar. Gleichzeitig wurde darauf verweisen, dass der ebenfalls im Gemeindegebiet Wittighausens liegende Haltepunkt Gaubüttelbrunn 2019 uneingeschränkt barrierefrei modernisiert und umgebaut worden sei.

Ratsherr Martin Pruszydlo regte bei der Aussprache zu den Vorplanungen an, auf dem Park- & Ride-Platz am Bahnhaltepunkt Ladesäulen für Elektromobilität mit Autos und Fahrrädern einzurichten.

Die Weichen für eine seit vielen Jahren sehnlich erwünschte, reichlich diskutierte und dringend notwendige Sanierung des Bahnhaltepunktes Wittighausen wurden gestellt, nachdem im Januar 2020 durch den Gemeinderat ein entsprechend bewilligender Beschluss gefasst wurde sowie darauf basierend die Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG für die Sanierung und den Umbau bis 2024 erfolgte.

Einhergehend gelang es der Gemeinde Wittighausen, in Verhandlungsgesprächen für die erforderliche Mitfinanzierung eine Deckelung auf 80 Euro pro Einwohner zu erzielen, was einer Limitierung des kommunalen Gesamtbetrages auf insgesamt maximal rund 130 000 bis 140 000 Euro bedeutet. Von diesem auf Antrag im Rahmen einer „Härtefallregelung“ bewilligt reduzierten Gemeindeanteils wurden im vergangenen Jahr bereits 25 000 Euro für die Mitfinanzierung von Vorplanungen und Variantenvergleichen geleistet. Für die kommenden Jahre werden ab 2021 jeweils 33 000 Euro in den Haushaltsplan der Gemeinde für die finanzielle Eigenbeteiligung an den Umbaumaßnahmen der örtlichen Bahnstation eingestellt.

Zunächst Deckelung geplant

Ursprünglich war eine Deckelung des gemeindlichen Eigenanteils auf zehn Prozent der Gesamtkosten im Gespräch, womit ein wesentlich höherer Finanzierungsbedarf verbunden gewesen wäre, zumal die anfänglich geschätzten Projektkosten anstelle auf 3,5 Millionen Euro mittlerweile auf etwa fünf Millionen Euro taxiert werden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen wird neben dem Kommunalanteil der Gemeinde Wittighausen und einer Tranche des Main-Tauber-Kreises überwiegend von der DB Station & Service sowie dem Land Baden-Württemberg getragen.

Außerdem werden den derzeitigen Planungen nach bereits im kommenden Jahr die geplanten Lärmschutzwände an den Schienenwegen errichtet.