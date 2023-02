Knapp 10 000 Euro für gemeinnützige Zwecke

Wittighausen. Nach Corona bedingt zweijähriger Pause fand im Dezember 2022 auch der Wittighäuser Weihnachtsmarkt wieder statt. Dabei konnten die Organisatoren nicht nur rekordverdächtige Besucherzahlen verzeichnen, sondern sogar tatsächlich den bisher höchsten Erlös vermelden. Der Rekordüberschuss betrug stolze 9388 Euro, den die ehrenamtlichen Akteure an den eineinhalb Tagen generierten. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung erfolgten die Übergaben symbolischer Spendenschecks an die Zuwendungsempfänger.

Bereits 2019 bei der zehnten und bis Dezember 2022 letzten Auflage des vergrößerten Wittighäuser Weihnachtsmarktes wurde mit 6870 Euro ein bis dato Rekordergebnis erzielt. Im Vergleich zu 2018 (4274 Euro) konnte der Gewinn, der seit jeher traditionsgemäß an wohltätige, soziale oder gemeinnützige Initiativen und Zwecke gespendet wird, im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt werden. Dementsprechend erfreut und stolz waren die Akteure des Weihnachtsmarktteams, das bei der Scheckübergabe von Gemeinderatsmitglied Erika Kordmann und deren Ehemann Walter Kordmann repräsentiert wurde.

„Gerade auch nach der Coronapause ist es nicht einfach gewesen, jedoch glücklicherweise wieder gelungen, genug ehrenamtliche Kräfte zur erneuten Durchführung des Weihnachtsmarktes zu gewinnen“, berichtete Walter Kordmann. „Daher hoffen wir, diese mittlerweile weit über die Orts- und Gemeindegrenze bekannte und sehr beliebte Veranstaltung fortsetzen zu können“.

„Einige Aktionen oder Traditionen sind aufgrund Corona eingeschlafen, zum Glück allerdings nicht der Weihnachtsmarkt in Wittighausen“, bekräftigte Bürgermeister Marcus Wessels. Besonders beeindruckt zeigte er sich zum einen über die abermals sehr vielfältigen Angebote an den Ständen auf dem Rathausplatz „Am Plan“ und im Rathauserdgeschoss sowie wieder zusätzlich am Sonntag in der Pfarrgasse und im Pfarrscheuer. Zum zweiten vor allem von dem geradezu überwältigenden Besucherandrang sowohl am Samstagabend als auch den gesamten Sonntag über. „Dies belegt, dass sich der Wittighäuser Weihnachtsmarkt zu einem Aushängeschild der Gemeinde entwickelt hat“, unterstrich Wessels verbunden dem Dank an das Organisations- und Helferteam.

Fünf Vereine oder Organisationen bekamen finanzielle Zuschüsse aus den Erlösen gespendet. Jeweils 1000 Euro gingen an die Helfer vor Ort des DRK-Ortsvereins Wittighausen zur Finanzierung von Fortbildungen in der Kindernotfallbehandlung und Anschaffung neuer Materialien sowie an die Station Regenbogen in Würzburg, die krebs- oder leukämieerkrankte Kinder und deren Familien unterstützt sowie an den Verein „Schule vor Ort“, der sich demnächst in den Verein „Hilfe für Groß und Klein“ umbenennen wird, weil sich dessen Aktivitäten und Ziele zudem auf die Förderung des Kindergartens erstrecken wird. Zweimal 3000 Euro erhielt die Gemeinde Wittighausen, zum einen für die Anschaffung von frei zugänglichen Defibrillatoren in den Ortsteilen Vilchband, Oberwittighausen und Poppenhausen sowie zum anderen für eine Solarleuchte in der Vilchbander Straße im Bereich des Pferdehofes in Unterwittighausen. Da dort keine Stromversorgung vorhanden ist, sei eine solche Lösung eine günstige Alternative, erklärte Wessels.