Kauf ist Zeichen für hohe Wertschätzung der Wehr

Wittighausen. Ein neues Fahrzeug ist der ganze Stolz der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Wittighausen und deren Abteilung Oberwittighausen-Poppenhausen. Eine Abordnung aus Wittighausen, angeführt von Gesamtwehr-Kommandant Herbert Reinhard, Abteilungskommandant Benedikt Elsässer und Bürgermeister Marcus Wessels, holte den Gerätewagen Logistik (GW-L1) bei der Andreas Würstle GmbH in Mochenwangen (Gemeinde Wolpertswende/Landkreis Ravensburg) ab.

Das Fahrzeug wurde bei der Herstellerfirma auf Basis eines sechssitzigen Chassis des Typs „Iveco Daily“ konzipiert. Kommandant Reinhard, der Angebote von verschiedenen Herstellern eingeholt hatte, war durch einen zufälligen Telefonkontakt auf die Andreas Würstle GmbH aufmerksam geworden und nach mehreren Gesprächen sowie einem Besuch von dem kleinen Betrieb und dessen Qualitäten überzeugt.

„Man merkt, dass ein überwiegender Teil der Belegschaft selber bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und entsprechende Erfahrungen in ihre Innovationen und Konstruktionen einfließen lässt“, betonte Reinhard.

Der 2018 erstellte Feuerwehrbedarfsplan für Wittighausen sieht unter anderem eine Ersatzbeschaffung für das alte Tragspritzenfahrzeug (TSF) Baujahr 1986 vor. Es wurde die Anschaffung ein GW-L vorgeschlagen, da vor rund sechs Jahren die FFW-Abteilung Vilchband mit einem neuen TSF ausgerüstet wurde.

Komplexes Konzept

„Eine Fahrzeugbeschaffung ist kein Wunschkonzert einer Abteilung. Wir müssen unsere Fahrzeuge so ausstatten, dass es ein komplexes Fahrzeugkonzept unserer Gemeinde ergibt und wir soweit möglich alle einsatzrelevanten Dinge durch die einzelnen Abteilungen zum Einsatzort bringen“, begründete Reinhard diese Entscheidung. Diese erhielt auch vom Gemeinderat einhellige Zustimmung, so dass vor rund einem Jahr die Vergabe erfolgte. Angetan ist der Kommandant vom Kofferaufbau des Fahrzeugs mit Hebebühne und von dem eigens konfigurierbaren Rollcontainersystem: „Durch die Container kann man sowohl spezielle Aufgaben als auch entsprechende Materialien wie etwa eine größere Schlauchmenge oder Mittel zur Bekämpfung von Chemikalienausflüssen bündeln, zumal wir damit weniger Personal dafür benötigen.“

Marcus Wessels bezifferte das gesamte Auftragsvolumen inklusive Rollcontainer und Ausrüstung wie zum Beispiel ein elektrisch ausfahrbarer Lichtmast mit Halogenscheinwerfern mit rund 146 500 Euro brutto, von denen 25 500 Euro durch einen Zuschuss des Landes getragen worden seien. „Das Fahrzeug ist ein individuell auf die Bedürfnisse der Feuerwehr Wittighausen zugeschnittenes Einzelstück, von dem ich natürlich hoffe, dass es möglichst wenig zum (Notfall-)Einsatz kommt“, bekräftigte der Bürgermeister. „Mit der Anschaffung dieses Neufahrzeugs wollen wir auch die hohe Wertschätzung der Feuerwehr im Ort untermauern.“

Wessels wies darauf hin, dass in den vergangenen sechs Jahren zwei Fahrzeuge durch moderne Fahrzeuge ersetzt wurden: „Damit sind wir sehr gut für die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr in unserer Gemeinde gerüstet.“ Was man nicht erwerben könne, sei der freiwillige Einsatz der Feuerwehrmitglieder. Dafür sprach der Bürgermeister allen seine Anerkennung aus, verbunden mit der Bitte, sich weiterhin zu engagieren. „Die moderne Technik kann dazu beitragen, die Attraktivität der Feuerwehr zu steigern“.

Die offizielle Übergabe des Fahrzeugs an die Abteilung soll baldmöglichst erfolgen.