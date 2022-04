Jubiläumsfest zum 100. Geburtstag soll im September nachgeholt werden

Vilchband. Im Pfarrhaus fand die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Vilchband statt. Da 2021 coronabedingt keine Generalversammlung stattfinden konnte, bezog sich Vorsitzender Heinz Weber in seinem Bericht auf die letzten beiden Jahre. Wie das gesamte öffentliche Leben waren auch die Aktivitäten der Musikkapelle durch die Corona-Situation sehr stark eingeschränkt. In den vergangenen 24 Monaten hatte man sich in Summe zu 44 Proben getroffen. Diese wurden von Dirigentin Luisa Thimm geleitet, die seit April 2020 dieses Amt ausführt. Heinz Weber lobte ihre sehr gute Arbeit, die sie trotz der genannten schwierigen Umstände leistete. Meist musste bei den Proben auf eine Scheune ausgewichen werden, da man im Proberaum die nötigen Auflagen nicht einhalten konnte. In einem Zeitraum von über zwölf Monaten fand keine Probe statt. Dadurch hatte die Kapelle auch kaum musikalische Akzente setzen können. Die üblichen Auftritte bei Konzerten oder Festen in der Region fielen weg, einzig ein paar kirchliche Anlässe konnte man begleiten. Höhepunkte waren ein veranstalteter und musikalisch umrahmter Weißwurstfrühschoppen im September 2020, sowie das durch den Landkreis organisierte Projekt „Auf!takt Tauberfranken“. Hierbei hatte die Musikkapelle im September 2021 die Gelegenheit in der Tauberphilharmonie in Weikersheim einen Auftritt zu spielen.

2021 wurde die Musikkapelle Vilchband 100 Jahre alt. Dafür hatte man sich viel vorgenommen und ein Jubiläumskonzert sowie ein großes Zeltfest geplant. Beides musste jedoch abgesagt werden. Man will 2022 beides nachholen.

Die Musikkapelle Vilchband besteht derzeit aus knapp 40 aktiven Musikern in der Kapelle sowie acht Kindern und Jugendlichen in der Ausbildung. In den vergangenen zwei Jahren konnten sieben Jugendliche in die Kapelle integriert werden. Allgemein habe die Kapelle auf Grund der Ausbildung mit der Bläserjugend Wittighausen eine sehr gute Basis, so Heinz Weber. Jedoch habe der Verein auch immer mit hoher Fluktuation auf Grund von Studium oder Wegzug zu kämpfen. Für ein kleines Dorf wie Vilchband sei man aber nach wie vor gut aufgestellt. Bei einem Durchschnittsalter in der Kapelle von unter 30 Jahren habe man beste Voraussetzungen, auch in der Zukunft einen attraktiven Verein im Ort zu bilden.

Für 2022 sind wieder mehr Ereignisse für die Musikkapelle Vilchband geplant. Am 21. Mai findet in der Grundschule in Wittighausen das Jubiläumskonzert anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Kapelle statt. Zur Vorbereitung ist dafür ein Probenwochenende auf der Burg Rothenfels geplant. Außerdem liegen schon ein paar Anfragen für verschiedene kirchliche Anlässe und Festlichkeiten in der Gemeinde vor. Ende November ist der Große Kursaal in Bad Mergentheim für ein Promenadenkonzert reserviert. Mit einem Jahr Verspätung soll vom 2. bis 5. September dann auch das große Jubiläumsfest gefeiert werden.

Kassierer Michael Neckermann gab Auskunft über die finanzielle Lage. Anschließend verlas Simon Ebert das Protokoll der letzten Generalversammlung. Werner Mark beantragte die Entlastung des Vorstands. Dieser wurde einstimmig entlastet.

Dirigentin Luisa Thimm appellierte vor allem an das Proben zu Hause und das Vorbereiten auf die Musikstücke vor dem Spielen. Dies sei essenziell, um gute Musik zu machen. Für das anstehende Konzert wünsche sie sich, dass jeder voll mitzieht und so ein besonderes Jubiläumskonzert präsentiert werden kann.

Heinz Weber und Paul Thimm sind bereits seit über 40 Jahren in der Musikkapelle Vilchband aktiv, Werner Mark sogar schon seit über 50 Jahren. Die offiziellen Ehrungen hierfür sollen beim diesjährigen Konzert erfolgen. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Geehrten und hofft auf viele weitere gemeinsame Jahre. Am Ende wurden noch einige Wünsche und Anträge besprochen. Hierbei wurde vor allem auf das 100-jährige Jubiläumsfest der Musikkapelle eingegangen. Die Vorbereitungen laufen und man ist zuversichtlich, es dieses Mal auch wirklich durchführen zu können.

Der Vorsitzende Heinz Weber meinte abschließend, er freue sich auf ein besonderes Jahr. vmv