Josefs Reise quer durch den Main-Tauber-Kreis

Weitaus weniger gefährlich als die Reise des biblischen Josefs nach Ägypten, aber dennoch bemerkenswert verlief der Trip einer Josefsstatue von Walldürn über Eubigheim nach Hof Lilach.

Hof Lilach/Eubigheim/Walldürn. „Ich hoffe, dass die Figur des heiligen Josef an einem Ort angekommen ist, an dem sie für immer bleiben darf“, wünschte sich Josef Wagner aus Eubigheim sichtlich bewegt und ergriffen, als „seine“ Statue aufs Podest in der Kreuzkapelle gehoben wurde. Kein Wunder, dass dies für seine Frau Helga und ihn, die beide große Verehrer seines Namenspatrons sind, ein sehr emotionaler Moment war, gehörte er doch über zehn Jahre zum Haushalt, in dem man sich sowohl an ihn gewöhnt als auch in Ehren gehalten hatte.

Als in den Tagen vor Ostern ein Bericht in den Fränkischen Nachrichten über die außergewöhnliche Sammelleidenschaft des 84-Jährigen erschien, der Kreuze, Heiligenfiguren und dergleichen vor der Entsorgung im Müll bewahrte, war auf dem dazugehörigen Foto eben jene Statue zufällig ins rechte Licht gerückt.

Diese Figur stach bei der Morgenlektüre der Fränkischen Nachrichten im gut 30 Kilometer entfernten Wittighausen unabhängig voneinander sofort Altbürgermeister Bernhard Henneberger sowie dem ehemaligen Hausarzt Dr. Reiner Saltin ins Auge, waren beide schon seit längerem auf der Suche nach einer solchen.

Ohne Zögern ans Telefon

Ohne Zögern griff Henneberger zum Telefon – „der ist jünger und schneller als ich“, so Dr. Saltin lachend – und setzte sich mit Wagner in Verbindung, um die Figur zu erwerben. In der Kreuzkapelle des Hofes Lilach, zum Wittighäuser Ortsteil Poppenhausen gehörend, fehle nämlich eine Abbildung des Ziehvaters Jesu. Gerührt und erfreut versprach Ehepaar Wagner, diese für die Kapelle zu spenden und zu reservieren. Denn das Coronavirus legte auch dem umtriebigen Josef Reisebeschränkungen auf.

Einst in der Krankenhauskapelle der Wallfahrtsstadt Walldürn stehend, verlor er mit Umwandlung in ein Geriatriezentrum seine Heimstatt und fand in einem privaten Haushalt Zuflucht. Nach Auflösung desselben fand er eine Bleibe bei einem in Walldürn lebenden ehemaligen Schulkameraden Wagners, bevor er Herberge in Eubigheim erhielt. Nun also „reiste“ die Figur wohl verpackt zur im neuromanischen Stil erbauten Kapelle zu Ehren des gekreuzigten Heilands, rund einen Kilometer entfernt vom Hof Lilach, inmitten im Grünen. Dieses im Privatbesitz des Landwirtes Werner Henneberger befindliche Kleinod wurde von dessen Vorfahren vor gut 150 Jahren am früheren Hauptweg Richtung Ilmspan erbaut.

Im Rahmen ihres Engagements für den Kulturverein mähten die Ruheständler, Henneberger und Dr. Saltin, regelmäßig den Rastplatz des am Kapellenrundwanderweg liegenden Kirchleins. Das Podest links vom Altar mit der Aufschrift „Heiliger Joseph bitt für uns“ und dem heiligen Wendelinus darauf stellte für die kunsthistorisch Interessierten stets einen kleinen Störfaktor dar. Und somit stand für beide gleichermaßen fest, „wenn wir einen Josef finden, kaufen wir einen“, erinnerte sich der rührige Ex-Rathauschef und ergänzte, man habe bereits in Zeitungen und auf Trödelmärkten Ausschau gehalten.

Nachdem die Kapelle 2014 vom Eigentümer renoviert und 2018 das heruntergebrochene Deckengemälde restauriert wurde, fehlte zum vollkommenen Glück nur noch eine passende Figur auf dem Sockel, quasi das Tüpfelchen auf dem i. Nun herrsche, besonders im von Papst Franziskus ausgerufenem Josefsjahr, große Freude über die Wiederkehr des Heiligen mit Jesuskind und weißem Lilienzweig, der die Reinheit des Ziehvaters Jesu symbolisiere. Dies sei im Gegensatz zu den Darstellungen mit Werkzeugen, meist einer Säge, eine eher seltenere Form des Schutzpatrons der Arbeiter, Handwerker und besonders der Zimmerleute.

Der barocke Korpus im Altarraum, die klassizistischen Figuren unter dem Kreuz lassen auf eine Ausstattung nach und nach, durch verschiedene Kunstepochen hindurch schließen, erläutert der nicht nur in der Medizin beschlagene Dr. Saltin fachmännisch.

Bedauerlicherweise war Pater Shinto an der Rückkehr der Josefsfigur nicht dabei, doch werde er die Figur an seinem neuen Zuhause einweihen.

Selbstredend, dass auch die Interimslösung mit dem heiligen Wendelinus, dem Schutzheiligen der Hirten und Bauersleute, ihren Platz in der Kapelle behalte, passe doch auch er wunderbar in diese landwirtschaftlich geprägte Gegend. Umgeben von großen Getreide- und Zuckerrübenfeldern, flankiert von zwei mächtigen Apfelbäumen, ruft das täglich geöffnete einstige Wallfahrtsziel zur Einkehr auf und bietet Wanderern und Mountainbikern Erholung, Besinnung und Entschleunigung. Vom auf dem fast höchsten Punkt der Gemarkung gelegenen Zeugnis christlichen Glaubens hat man einen eindrucksvollen Blick über den Ochsenfurter Gau bis hin zum Schwanberg im Steigerwald.

Aktive Senioren

Überhaupt scheinen sich aktiven 67- und 77-jährigen Senioren trefflich zu ergänzen, haben sich beide innerhalb des Kulturvereins dem Erhalt der Bildstöcke und Kapellen verschrieben. Zahlreiche historische Zeugnisse wurden unter ihrem Engagement bereits restauriert und sind an den Wander- und Radwegen zu bestaunen. Stolz sei das heimatverbundene „Dreamteam“ über den Sonderpreis des Schwäbischen Heimatbundes für ihren Einsatz zum Erhalt der Kleindenkmäler.

Nun strahlen beide, dass „auf dem Sockel der richtige Mann steht“ und auch der Eubigheimer Josef kann mit dem sicheren Gefühl die Heimreise antreten, dass sein Namenspatron inmitten einer Idylle an einem beliebten Wanderweg einen würdigen Platz zum Segen der Einkehrenden gefunden hat.