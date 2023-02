Johanna Endres zur neuen Vorsitzenden gewählt

Wittighausen. Die Jahreshauptversammlung der Bläserjugend Wittighausen (BJW) fand im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittighausen statt.

Die Begrüßung erfolgte durch die zweite Vorsitzende Johanna Endres, die die Bläserjugend leitet, seit Martin Michl im August 2022 aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegte.

Johanna Endres berichtete über die Tätigkeiten und Veranstaltungen des Vereins aus den Jahren 2021/22. Insgesamt sind 74 Kinder und Jugendliche an elf Instrumenten in Ausbildung: davon 27 Kinder in der musikalischen Früherziehung und 17 Kinder im Blockflötenunterricht. Bei der Bläserjugend Wittighausen sind acht Instrumentallehrer beschäftigt. Die jährliche Instrumentenvorstellung in Kooperation mit der Grundschule Wittighausen soll 2023 wieder aufgenommen werden.

Es folgte der Bericht des Dirigenten Franz Pfeuffer. Er leitet alle drei Orchester der BJW und überblickt die Möglichkeiten, welche Stücke gespielt werden können und welche Instrumente fehlen.

Nachdem die Schriftführerin Stefanie Herz über die Aktivitäten aus 2021/22 berichtet hatte, stellte der Kassenwart Rainer Schenk die finanzielle Lage des Vereins dar.

Die Kassenprüfer Katharina Elsässer und Bernhard Fell bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Im Anschluss beantragte Steffen Mark die Entlastung des Vorstands. Diese wurde einstimmig entlastet. Nun standen Neuwahlenan. Christine Wülk wurde von den Teilnehmern der Sitzung bestimmt, die Wahlleitung zu übernehmen.

Neu besetzt wurde der Posten der Vorsitzenden durch Johanna Endres, des zweiten Vorsitzenden durch Matthias Neckermann und Kassenprüferin Christine Wülk. In den erweiterten Vorstand wurden als neue Mitglieder Katharina Elsässer und Steffen Mark gewählt. bjw