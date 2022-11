Jochen Steinshorn ist neuer Vorsitzender

Wittighausen. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des TC Weiß Blau Wittighausen standen Neuwahlen. Jochen Steinshorn wurde zu Vorsitzenden gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Alfred Fuchs gedachte man der verstorbenen Mitgliedern des Vereins. Alfred Fuchs ging auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern, die im Laufe des Jahres bei den unterschiedlichsten Arbeitseinsätzen mitgeholfen haben.

Schriftführer Helmut Deckert ging in seinen Ausführungen auf die Arbeit des Vorstands im Jahr 2022 ein.

Kassenwart Josef Wolpert berichtete ausführlich über die Finanzen des Tennisclubs. Die Kasse wurde von Axel Steinshorn und Eugen Hönninger geprüft. Eugen Hönninger bestätigte dem Kassenwart eine tadellose Kassenführung.

Das Sommerfest und das Oktoberfest wurde von Sportwart Jochen Steinshorn reflektiert.

Jugendwart Manfred Deißler berichtete vom Sommertraining von Mai bis September. Ab Oktober fand das Training in der Halle statt. Unterstützt wurde er von Julia Hersam und Lena Skazel. Hierbei wurde auf die Aktion „Lust auf Tennis“ in der Grundschule hingewiesen, ein Tenniscamp in Neubrunn wurde von zwei Jugendlichen besucht. Am Wittighäuser Ferienprogramm durch den TC nahmen drei Kinder teil.

Peter Grimmer schlug der Versammlung vor, Entlastung zu erteilen. Die Entlastung des Vorstands durch die anwesenden Mitglieder erfolgte einstimmig.

Der bisherige Vorsitzende Alfred Fuchs trat nach 20 Jahren aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl an. Er bedankte sich bei den Mitgliedern, beim Vorstand für die lange Zeit der Unterstützung bei der Ausführung seines Amtes.

Der neue Vorstand wurde wie folgt gewählt: Vorsitzender: Jochen Steinshorn; 2. Vorsitzender: Manfred Deißler; Schriftführer: Helmut Deckert; Kassenwart: Josef Wolpert; Sportwart: Jochen Steinshorn; Jugendwart: Julia Hersam und Lena Skazel; Kassenprüfer: Sebastian Schenk, Sebastian Zipf; Beisitzer: Axel Steinshorn, Josef Borst, Alfred Fuchs, Paul Schenk; Platzwart: Ingbert Gans, Wolfgang Ziegler; Getränkewart: Hilmar Veth

Unter Sonstiges wurden noch Aktivitäten für die Kinder in der Vorweihnachtszeit besprochen.

Der Vorsitzende Jochen Steins-horn überreichte dem bisherigen Vorsitzenden Alfred Fuchs ein Geschenk für 20 Jahre Vorsitzender des TC Weiss Blau Wittighausen.