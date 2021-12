In Wittighausen viele Spuren hinterlassen

Wittighausen. Im Alter von 67 Jahren ist Gerhard Skazel aus Unterwittighausen gestorben, der vielen Menschen in der Region vor allem aufgrund seines über Jahrzehnte währenden Engagements als Ratsmitglied der Gemeinde Wittighausen sowie als Bauingenieur und Planer bekannt und weithin äußerst wertgeschätzt wurde.

Gerhard Skazel wurde am 20. Januar 1954 in Oberfranken geboren. Als etwa Vierjähriger kam er nach Unterwittighausen, nachdem sein Vater beim hiesigen Raiffeisen-Lagerhaus als Meister angestellt wurde. Dementsprechend verbrachte er einen Großteil seiner Kindheit auf dem Areal der Raiffeisen Lagerhaus, für die er bis zuletzt als Bauplaner tätig war.

Gerahrd Skazel starb im Alter von 67 Jahren. © Skazel

Nach Besuch der Grundschule in Oberwittighausen und Hauptschulabschluss in Vilchband absolvierte Gerhard Skazel eine Ausbildung zum Bauzeichner in Tauberbischofsheim. Schon im zweiten Lehrjahr begann er nebenher, für Fertighausfirmen Baueingabepläne zu zeichnen, was letztlich zu den Initialzündungen für seine spätere Selbstständigkeit zählte. 1972 schloss er an der Technikerschule in Würzburg eine Ausbildung zum Hochbautechniker ab. Es folgte eine Anstellung bei Groos Sporthallen und Fertigbau in Bad Mergentheim, wo er das technische Büro mit zehn Angestellten leitete. Zudem legte Gerhard Skazel 1979 die Ausbildereignungsprüfung vor der IHK Heilbronn-Franken ab. Ihm war immer wichtig, jungen Menschen einen guten Start in das Berufsleben zu ermöglichen.

Ebenfalls 1972 lernte er seine spätere Ehefrau Brigitte kennen, die er vier Jahre später heiratete. 1980 kam Tochter Beatrice und 1983 Sohn Tobias zur Welt. Auch während der Anstellung beim Büro Groos gab er seine Nebentätigkeiten als Planer nie auf, sondern im Laufe der Zeit nahm diese „Leidenschaft“ immer mehr Raum ein. Nachdem sich irgendwann die hauptberuflichen und nebenberuflichen Tätigkeiten nicht mehr miteinander vereinbaren ließen, entschied sich Gerhard Skazel für den Weg in die Selbstständigkeit, indem er 1984 ein eigenes Büro für Statik, Baukonstruktion und Bauwesen gründete, das er in dem 1980/81 in Unterwittighausen errichteten Eigenheim betrieb.

1989 übernahm Gerhard Skazel mit Rückendeckung seiner Frau Brigitte die Zimmerei Zimmermann in Vilchband, die intensiv in den Rathausneubau eingebunden und deren Inhaber überraschend gestorben war. Ab da bis 1997 führte er dieses Unternehmen parallel zu seinem Büro weiter, bis Auftragseinbrüche zur Insolvenz der Zimmerei führten. Zurückblickend beschrieb er den Weg dieser Firma in die Insolvenz als schwersten Gang in seinem Leben.

Bereits 1984 wurde Gerhard Skazel mit 30 Jahren zum bis dato jüngsten Gemeinderatsmitglied gewählt. Damals trat er als Kandidat der neu gegründeten Liste der Freien Wähler an, der er auch bei den Kreistagswahlen seine kräftige Unterstützung zukommen ließ und stets treu blieb.

Sein besonderer Stolz galt den beiden Kindern. Tochter Beatrice war mit 24 Jahren bereits Bauingenieurin und trat somit in die Fußstapfen des Vaters, Sohn Tobias bestand erst vor kurzem die Prüfungen zum Facharzt. Ebenfalls große Freude bereiteten Gerhard Skazel die Enkelkinder Ben, Emma und Ida.

Als Gemeinderat war er unter anderem beim Abwasserzweckverband und beim beschließenden Ausschuss zur Flächennutzungsplanung eingebunden. Zudem wurde er 2014 zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters ernannt, nachdem er zuvor bereits 20 Jahre lang das Amt des zweiten Bürgermeisterstellvertreters ausfüllte. Einhergehend betreute Gerhard Skazel als Bauingenieur und Planer nicht nur zahlreiche private Bauten, sondern auch viele kommunale Baumaßnahmen, wie die Grundschule, der Kindergarten, das Rathaus, der Bauhof und zuletzt die Bauanträge für die neue Naturkindergartengruppe, wobei er zahlreiche „Kleinigkeiten“ immer wieder ehrenamtlich erledigte.

Gleichfalls als überzeugter „Ehrenamtler“ war er seit 1973 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Unterwittighausen und zum Schluss der Altersabteilung. 2006 gründete er die Pferdefreunde Wittighausen mit und stand dem Verein bis zu seinem Tod vor. Auch beim Förderverein des SV Wittighausen fungierte Gerhard Skazel als Vorsitzender.

„Gerhard Skazel war 37 Jahre Mitglied des Gemeinderates. Dort sowie für die Gemeinde Wittighausen war er versierter Ratgeber und als erweitertes Hochbauamt unverzichtbar. Diese Lücke wird kaum zu schließen sein“, bekräftigte Bürgermeister Marcus Wessels in seinem Nachruf anlässlich der Beisetzung Gerhard Skazels.