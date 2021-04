Hohe Nachfrage auch aus Bayern

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Freitagmittag die Erschließung eines Neubaugebietes in Oberwittighausen offiziell gestartet.

Oberwittighausen. Der Gemeinderat Wittighausen hatte in öffentlichen Sitzungen unter anderem im Dezember 2019 den Bebauungsplan „Am tiefen Weg“ auf Gemarkung Oberwittighausen und jüngst im März die Vergabe der Erschließungsarbeiten für das avisierte Neubaugebiet beschlossen, nachdem zuvor die baurechtliche Öffentlichkeitsbeteiligung für den Planentwurf durchgeführt worden war (wir berichteten).

Die Planungen für dieses Gebiet sehen auf einer Bruttogesamtfläche von etwas mehr als einem halben Hektar acht Neubauplätze in der Größe zwischen 562 und 604 Quadratmeter vor, die in der Summe 4650 Quadratmeter ergeben. Erschlossen wird das insgesamt 5250 Quadratmeter große Areal von einer 5,50 Meter breiten Stichstraße mit Wendehammer. Dabei beträgt die Straßenfläche knapp unter 620 Quadratmeter. Mit dem Neubaugebiet wird innerhalb des Ortgebietes eine Lücke zwischen bereits bestehenden Siedlungsflächen geschlossen.

Der Verkaufspreis wurde gleichfalls per Gemeinderatsbeschluss auf 78 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Dies entspricht adäquat dem Quadratmeterpreis, der für Grundstücksverkäufe beim Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen disponiert und erhoben worden war. Ursprünglich sei man von einem Quadratmeterpreis zwischen 80 und 90 Euro ausgegangen, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels bei dem offiziellen Baustart. Insofern sei es besonders erfreulich, dass aufgrund der günstigen Ausschreibungsergebnisse der Preis unter 80 Euro angeboten werden konnte. Zugleich bekräftigte er, dass es das erste Neubauwohngebiet im Ortsteil Oberwittighausen sei.

Den Zuschlag für die jetzt offiziell begonnenen Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen erhielt als kostengünstigster Bieter die Firma Boller Bau in Distelhausen, deren Nebenangebot zum Brutto-Pauschalpreis bei rund 214 000 Euro lag. Davon entfallen auf Kosten für Schmutz- und Regenwasserkanalarbeiten etwa 72 500 Euro, für Wasserleitungsbau 41 500 Euro und für Straßenbau knapp unter 100 000 Euro.

Die Planungskosten gliederten sich in die Bereiche Kanal (rund 14 500 Euro), Wasserleitung (5900 Euro), Straßenbau (16 700 Euro) und Bauvermessung (1900 Euro), was einem Gesamtbetrag von etwa 39 000 Euro entspricht.

„Der heutige offizielle Baustart geht mit einerseits einem lachenden und andererseits mit einem weinenden Auge einher“, meinte Wessels, der gemeinsam mit mehreren Gemeinderatsmitgliedern, Planer Ludwig Ohnhaus, Steffen Boller, Juniorchef der Firma Boller Bau, und Bauleiter Sebastian Hennberger den symbolischen Spatenstich vornahm.

Einerseits erfreulich sei, dass bereits sieben der acht Neubaulätze reserviert und angezahlt sowie folglich nur mehr ein Grundstück zu haben seien. Im Gegensatz zum Unterwittighäuser Neubaugebiet „Am Bären“ gebe es nach Wessels Angaben inzwischen eine relativ hohe Nachfrage auch aus bayerischer Seite, zumal die Grundstückspreise für das Neubaugebiet Oberwittighausen im Vergleich zu Kirchheim oder anderen Kommunen im benachbarten Landkreis Würzburg relativ moderat seien.

„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Menge bewegt“, resümierte der Bürgermeister in Anbetracht sowohl des rund drei Hektar großen Wohngebietes „Am Bären’ in Unterwittighausen, des etwa 0,5 Hektar umfassenden Neubaugebietes „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen und der etwa 7000 Quadratmeter Neubaufläche in Vilchband als auch der beiden geplanten neuen Gewerbegebiete „Unterwittighausen West“ und „Wachtelland“ mit insgesamt etwa 7,5 Hektar.

„Nachdem ,Am Bären’ mittlerweile nur noch drei Grundstücke frei sind und hier in Oberwittighausen lediglich noch eines, müssen wir uns über die Zukunft weiterer Bauplätzen bald Gedanken machen“, hob Wessels hervor. Allerdings hätten diesbezüglich bislang keine konkreten Gespräche oder Vorplanungen stattgefunden.

Mit einem weinenden Auge betrachte er, dass aufgrund der Coronakrise nicht wie sonst bei einem solchen Anlass üblich der offizielle Baustart mit einem feierlichen Umtrunk verbunden werden könne. „Vielleicht lässt sich dies jedoch bei anderer Gelegenheit wie etwa bei der Einweihung dieses Neubaugebietes nachholen“, äußerte er mit zuversichtlicher Hoffnung.

Mit dem Abschluss Erschließungsarbeiten werde bis Ende August gerechnet, unterstrichen Wessels und Boller.