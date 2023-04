Hans Lang zum Ehrenmitglied und Ehrendirigenten ernannt

Wittighausen. Eine besondere Auszeichnung erhielt im Rahmen des Frühjahrskonzerts der Wittighäuser Musikanten der 81-jährige Musiker und Arrangeur Hans Lang: In Würdigung seiner Leistungen wurde er von Thomas Landwehr zum Ehrenmitglied sowie zum Ehrendirigenten ernannt.

Seine aktive Musikerlaufbahn als Alt-Saxofonist begann Lang bei der Musikkapelle Unterwittighausen ab 1. Januar 1954, wo er bis Juni 2005 Mitglied war und im Februar 2004 zum Ehrenmitglied erkoren wurde.

Bei der Musikkapelle Unterwittighausen war er zudem von 1962 bis 1978, von 1980 bis 1988 und von 1992 bis 2000 Dirigent.

Im Laufe der Jahre erhielt Hans Lang zahlreiche Auszeichnungen. Bei den Wittighäuser Musikanten war der leidenschaftliche Musiker nicht nur als Alt-Saxofonist aktiv, sondern schrieb darüber hinaus Arrangements zahlreicher bekannter Melodien und populärer Hits wie zum Beispiel „Evita“, „La Montanara“, Rock Around the Clock“ und „New York, New York“.. pdw