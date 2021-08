Grundschüler gestalteten Häuser

Unterwittighausen. „Bau Dir Deine Welt – Wie sieht dein Traumhaus aus“ lautete das Thema des Internationalen Kinder- und Jugendwettbewerbs „jugend creativ 2020/2021“ der Volks- und Raiffeisenbanken. An diesem beteiligten sich die Grundschule Grünsfeld-Wittighausen am Standort Unterwittighausen. Bei einer Feierstunde wurden die neun Preisträger der einzelnen Jahrgangsstufen ausgezeichnet, deren Werke eine Fachjury ausgewählt hatte. Mit viel Fantasie gestalteten die Schüler mit Unterstützung von Lehrkräften „Magische Häuser“, Baum- und „Pferdehäuser sowie eine Villa, in der sich die ganze Klasse wiederfinden kann. Zudem dachten die Kinder sich fantasievolle Details wie etwa Steintreppen, Leitern, Brücken oder gar eine Schiffsbadewanne oder Hubschrauberlandeplätze aus. Ausgezeichnet wurden die Arbeiten von Lilli Adler, Zara Bauer, Justus Eckert, Johanna Ehrmann, Franziska Endres, Lilja Lehmann, Carla Mark, Hogir Zandi und Lena Zipf. Sie erhielten von Schulleiter Uwe Schultheiß und Konrektorin Karin Kraus im Beisein von Evelin Emmerich-Adler, Filialleiterin der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen in Unterwittighausen, Preise. pdw

