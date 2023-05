Glockenfest lockte viele Besucher an

Oberwittighausen. „Festlichkeiten zum neuen Geläute“ lautete das Motto eines Maifestes des Kulturvereins Wittighausen in und an der Sigismund-Kapelle in Oberwittighausen.

Auftakt bildete ein feierlicher Gottesdienst mit Oliver Störr, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen, und den „Wittighäuser Musikanten“ unter Leitung von Thomas Landwehr sowie eine anschließende Fahrzeugsegnung bei der Kapelle. Danach wurden den Tag über Führungen in der Kapelle angeboten. Parallel gab es eine Bilderpräsentation vom Glockenguss und von der Glockenweihe.

Musikalisch umrahmt wurde das Mai- und Glockenfest jeweils im besonders stimmungsvollen Ambiente in der Kapelle zum einen von dem Gesangsensemble „4tuosus“ mit Sabine Steinmetz (Alt), Elke Thimm (Sopran), Wilfried Bauch (Bass) und Harald Beck (Tenor) bei einem breitgefächerten Repertoire verschiedener Lieder. Zum zweiten präsentierte ein Querflötenensemble der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal mit Antonia Koke, Nele Maxima Sigl und Schulleiterin Stefanie Helmer ein kleines Nachmittagskonzert. Zu hören waren unter anderem – ergänzt durch Tenorflöte – „Allegro“ und „Menuett“ aus dem Flöten-Quartett in G-Dur des österreichischen Komponisten Leonhard von Call sowie als Flötentrio Edvard Griegs „In der Halle des Bergkönigs“ aus „Peer Gynt“.

Ein weiteres kleines Nachmittagskonzert bot ein Blockflötenquartett mit Heike von Brandenstein, Kristin Hornung, Romy Schmieg und Tina Zaß. Beispielsweise ließen sie die zeitgenössische Melodie „De klokken van Harleem“ aus den Niederlanden, das traditionelle „Greensleeves“ von Wolfgang Amadeus Mozart und das Frühlingsmotiv „La Primavera“ aus Antonio Vivaldis „Le quattro stagioni“ erklingen.

Dazwischen gab Henriette Christoffel Musikkostproben mit dem Dudelsack zum Besten. Da die Glocken der Sigismund-Kapelle nur mit Seilen zum Schwingen gebracht werden können, hatten die Besucher in den musikalischen Pausen die Möglichkeit, diese alttraditionelle und historische Art des Glockenläutens auszuprobieren.

Anlass zu diesem Fest war die Neubeschaffung einer zweiten Glocke für die spätromanische Oktogonkapelle St. Sigismund in Oberwittighausen. Die Sigismund-Kapelle ist neben der Ulrichs-Kapelle im Creglinger Ortsteil Standorf und der Achatius-Kapelle in Grünsfeldhausen eine von drei romanischen und sagenumwobenen achteckigen Kapellen in Tauberfranken. Die ursprüngliche Glocke war im Zweiten Weltkrieg abgenommen und für Kriegszwecke eingeschmolzen worden. Die Nachfolgerin des im Krieg abhanden gekommenen Glocke wurde auf Initiative des Kulturvereins Wittighausen im vergangenen Jahr mit erheblichen Zuschüssen aus dem Förderprogramm „Leader“ in Sinn (Lahn-Dill-Kreis) bei der Kunst- und Glockengießerei Rincker neu gefertigt und gegossen.

Die Herstellung und der Einbau der neuen Glocke wurden über den Kulturverein Wittighausen durch das „Leader“-Programm zu 80 Prozent gefördert.

Sie fand wie die Vorgängerin neben der anderen Glocke ihren Platz, die seit dem Zweiten Weltkrieg alleine als Kirchengeläute von St. Sigismund erklang.

Zusätzlich wurden sowohl diese ältere Glocke durch eine Zuwendung des Kulturvereins bei der Firma Dürr in Rothenburg restauriert als auch in Zusammenarbeit mit der Katholischen Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen Sicherungsarbeiten am Turmaufgang ausgeführt, wie etwa die Anbringung von Metallleitern und Schutzgeländern.

„Die Glocke ist uns sehr wichtig, denn sie ist Teil der christlichen Kultur und gehört zu einer Kirche wie zum Beispiel bei Gottesdiensten oder an Fest- und Feiertagen“, hatten die Vorsitzende Margarete Gessner und Bernhard Henneberger vom Kulturverein Wittighausen anlässlich der offiziellen Glockenübergabe betont. „Insofern sind wir sehr erfreut und stolz, dass die Sigismund-Kapelle dahingehend wieder in ihren Urzustand mit zwei Glocken erhalten hatt“.

Die aus 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn („Glockenbronze“) neu gegossene Glocke mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einem Gewicht von 35 Kilogramm trägt unter anderem die Aufschriften des Heiligen Sigismund, des Kulturvereins Wittighausen und das Emblem der Glockengießerei Rincker mit der Jahreszahl „2022“.