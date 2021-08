Gewählt wird am 14. November

Wittighausen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Modalitäten für die auf Sonntag, 14. November festgesetzte Bürgermeisterwahl beschlossen.

Der Wahltermin wurde bereits in der öffentlichen Ratssitzung im Februar festgelegt. Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Wittighausen wird Anfang September gemäß einem mit dem Kommunalamt abgestimmten Text ausgeschrieben. Der Zeitraum für die Einreichung von Bewerbungen der Kandidaten beginnt Samstag, 4. September um 0 Uhr und endet am Montag, 18. Oktober, um 18 Uhr.

Die Wahl des neuen Wittighäuser Rathauschefs ist am Sonntag, 14. November. © Peter D. Wagner

Sollte zur Bestimmung eines Rathauschefs ein zweiter Wahlgang notwendig sein, erfolgt dieser am Sonntag, 12. Dezember. Hierzu können sich gegebenenfalls auch neue Bewerber melden. Die Frist für neue Bewerbungen beginnt am Montag 15. November, und endet am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr.

Nach kurzer Diskussion über die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses wurde folgender Beschluss gefasst: Vorsitzender ist Gerhard Skazel, Stellvertreter Herbert Reinhard. Beisitzer sind Michael Schinnagel, Achim Michel, Sebastian Henneberger, Monika Borst, und Frank Lurz (gleichzeitig Schriftführer).

Die erste Amtszeit des gegenwärtigen Bürgermeisters von Wittighausen, Marcus Wessels endet am 1. Februar 2022. pdw