Gemeinderat lehnt eine Kostenbeteiligung ab

Vilchband. Mehrheitlich hat der Gemeinderat Wittighausen eine Kostenbeteiligung für eine Erdverkabelung im Ortsteil Vilchband abgelehnt. Zuvor hatte die Netze BW der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass aufgrund des Antrags eines Grundstückseigentümers in der Baulandstraße auf die Übernahme der von seiner Fotovoltaikanlage erzeugten regenerativen Energie im Niederspannungsversorgungsnetz dieses teilweise erdverkabelt werden müsse, da die Übernahme dieser alternativ erzeugten Energie in das vorhandene Niederspannungsfreileitungsnetz aus Kapazitätsgründen nicht mehr erfolgen könne.

Wegen weiterer bestehender Gebäude mit installierten PV-Einspeiseanlagen sollen zudem weitere Niederspannungsfreileitungsanschlüsse in der Heerstraße, Baulandstraße und entlang der Hauptstraße erdverkabelt werden. Die von der Netze BW geplante Kabelneuverlegung beginnt beim Anwesen Baulandstraße 18 bis zum Einmündungsbereich in die Hauptstraße am dort vorhandenen Erdkabelnetz und soll in der Fahrbahn ausgeführt werden.

Die weitere Verlegung erfolgt in der Hauptstraße zwischen der Einmündung in die Bowieser Straße bis zum vorhandenen Erdkabelnetz bei Anwesen Hauptstraße 25 im vorhandenen Gehweg. In diesen beiden Bereichen sollen Kabelverteilerschränke in den öffentlichen Gehweg eingebaut werden. Die weitere Trasse der Kabelverlegung ist bis zur Einmündung in die Schmiedsgasse innerhalb des Gehwegs vorgesehen. In der Schmiedsgasse sind die Kabelverlegearbeiten innerhalb der Fahrbahn beabsichtigt.

Nach Verkabelung und Umstellungen in den internen Hausinstallationen der einzelnen Wohnhäuser soll das Niederspannungsfreileitungsnetz mit dem Straßenbeleuchtungsfreileitungsnetz abgebaut werden. Mit diesem Abbau entfällt auch die Stromversorgung für die vorhandenen Überspannungsleuchten in der Baulandstraße, Heerstraße und Hauptstraße. Aus diesem Grund ist ein Projekt für die Ersatzversorgung der Beleuchtungsanlage durch die Neuverlegung eines Erdkabels einhergehend mit den geplanten Kabelverlegearbeiten vorgesehen, wobei der Anschluss des neuen Straßenbeleuchtungserdkabels am Kabelbestand in der Baulandstraße und Hauptstraße geplant ist.

Gleichzeitig wird neben dem Ersatz der vorhandenen Überspannungsleuchten zur Verbesserung der Ausleuchtung und Gleichmäßigkeit der Straßenbeleuchtung der Einbau von zusätzlichen Lichtmasten mit Aufsatzleuchten vorgeschlagen. Die Kosten für die Errichtung der Beleuchtungsanlage belaufen sich nach Schätzungen auf circa 30 000 Euro brutto. Mit den geplanten Bauarbeiten möchte die Netze BW sobald als möglich beginnen. Sobald dieser Teil in Vilchband erdverkabelt ist und die Hauseigentümer alle auf den neuen Erdkabelanschluss umgestellt sind, könnten auch die Freileitungsabschnitte im Grammelter Weg und in der Bowieser Straße zurückgebaut werden, die im Zusammenhang mit den damaligen Straßensanierungsarbeiten erdverkabelt wurden. In Summe handelt es sich um 15 Dachständer und zwei Freileitungsmasten. Laut Netze BW hinge der Abbau davon ab, wie zügig die internen Umstellungsarbeiten von den einzelnen Hausbesitzern ausgeführt würden.

Aufgrund der hohen außerplanmäßigen Kosten und der Tatsache, dass ein ähnlicher Fall bereits in der Vergangenheit negativ beschieden wurde, lehnte der Gemeinderat bei elf Nein- und zwei Ja-Stimmen allerdings auch jetzt eine Kostenbeteiligung ab.