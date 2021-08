Wittighausen. Beim Brand eines Anbaus am Vereinsheim der Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) in Wittighausen am Dienstagvormittag entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10 000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Da das Feuer offenbar an mehreren Stellen in dem Schuppen gleichzeitig ausbrach, liegt der Verdacht nahe, dass der Brand gelegt wurde. Die Polizei Tauberbischofsheim sucht deshalb Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Feuer etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

