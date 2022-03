Erlöse bei Douglasien um 50 Prozent gestiegen

Ein zumindest in der Gesamtbilanz auch heuer wieder sehr positives Ergebnis konnte beim jährlich durchgeführten Taubertäler Submissionsverkauf von Stammwertholz verzeichnet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterwittighausen/Main-Tauber-Kreis.. Nach Corona bedingter Pause wurde heuer wieder der traditionelle Rundgang im „Bergwald“ oberhalb von Unterwittighausen durchgeführt, bei dem Privatwaldbesitzer und Interessenten die Gelegenheit hatten, sich insbesondere über baumartenspezifische Resultate des Submissionsverkaufs und über aktuelle Tendenzen auf dem Wertholzmarkt zu informieren.

Zur Begrüßung dankte Christian Hofmann, Leiter des „Grünbach“-Forstreviers“ Grünsfeld-Wittighausen-Großrinderfeld, für die abermals pünktliche Bewirtschaftung des Submissionsholzes durch die Waldbesitzer. Für diese hatte er eine speziell erfreuliche Nachricht zu vermelden, denn die Kostenrechnung, die auf die Bewirtschafter zukämen, seien heuer um einiges geringer als im Vorjahr, da es diesmal auf den Lagerplätzen im Gegensatz zum Winter 2020/2021 so gut wie keinen Schnee zu beseitigen gegeben habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Holzmengen weiter rückläufig

Zwar seien die im Gewann „Bergwald“ angebotenen Holzmengen mit 618 Festmetern (Jahr 2021: 710, 2020; 756, 2019: 1530 Festmeter) weiter zurückgegangen, allerdings sei im Vergleich zum Vorjahr der Anteil an unbebotenem Dürre- oder Gipfelholz geringer gewesen. „Der Anteil aus dem Privatwald war mit circa 37 bis 38 Prozent weiterhin konstant hoch, was nach wie vor die große Bedeutung dieses Segments für die Submission belegt hat“, bekräftigte Hofmann.

Auf den vier zentralen Wertholzplätzen in Unterwittighausen (Bergwald), in Wertheim (Kirchnersbrunn und Nassig) sowie Bad Mergentheim (Roggenberg) wurden insgesamt 1355 Verkaufslose mit 2230 Festmetern Holz aus dem Kommunal- oder Kleinprivatwald offeriert, berichtete Uwe Renk, Leiter der Holzverkaufsstelle beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Nur wenige Lose seien nicht beboten worden. „Über alle Baumarten hinweg konnte ein um rund 30 Prozent höherer Durchschnittserlös von 600 Euro pro Festmeter gegenüber dem vergangenen Jahr erzielt werden“, zog er ebenfalls eine positive Bilanz.

Eichenholz habe mit 1990 Festmetern wieder den größten Anteil gebildet. Das höchste Festmetergebot bei Eiche im „Bergwald“ bezifferte Renk mit 1369 Euro und den höchsten Stammpreis mit 3515 Euro. Das generelle Spitzengebot lag in diesem Jahr lag bei 2791 Euro einer Eiche pro Festmeter und bei 6560 Euro für den teuersten Stamm. Selbst wurmbefallenes Eichenholz erzielte für Spezialverwendungen bis zu rund 270 Euro per Festmeter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Exot“ Tulpenbaum

Nadelholz war immerhin mit 130 und sonstiges Laubholz mit 110 Festmetern beteiligt. Die Erlöse bei Douglasien zogen sogar um mehr als 50 Prozent an. Es standen mehr als vier Mal so viele Mengen dieser Nadelbaumart wie im Vorjahr zur Verfügung, die von den bestimmten Kundschaften auch dementsprechend verstärkt nachgefragt wurde. Nicht beboten wurden hingegen elf Lose mit insgesamt 12,7 Festmetern bestehend vor allem aus qualitativ schlechtem oder schwach gewachsenem Eichen-, Kirsch-, Ahorn- und Elsbeerenholz. Gute bis sehr gute Kirschenstämme konnten andererseits bis zu circa 500 Euro pro Festmeter erzielen und Eschenholz bis zu 320 Euro. Ein besonders rarer „Exote“ war bei der Submission ein schätzungsweise 40- bis 50-jähriger Tulpenbaum aus Werbach, für den ein Festmetergebot in Höhe von immerhin 215 erreicht wurde.

Das Spektrum der jeweiligen Einkaufsmengen variierte zwischen 0,23 und 514 Festmetern. Angebote wurden von 44 Unternehmen, Handwerkern oder Händlern eingereicht, darunter sechs aus Frankreich und zwei aus Österreich.

Ebenfalls aus hochwertigem Eichenholz der Submission im Bergwald in Unterwittighausen werden von Küfern in Südwestfrankreich oder in Unterfranken Fässer hergestellt, die zur Produktion und Lagerung von exquisiten Barrique-Rotweinen dienen.

Positive Prognose

„Die Preise werden im Durchschnitt weiter anziehen“, prognostizierte Uwe Renk. Zur Abgabe für die Wertholzsubmission sollte ein Stamm einen Mindestdurchmesser von etwa 40 bis 50 Zentimeter aufweisen.

Wichtig sei es, im Sommer, die Nadelholzbestände vor allem bei der Fichte auf Käferbefall und die Laubholzbestände insbesondere bei den Eschen auf Triebsterben zu kontrollieren“, wies Christian Hofmann hin. Die Kontrollen nicht zu vernachlässigen gelte auch für andere Laubhölzer wie etwa Eiche oder Buche, weil die lange anhaltenden Trockenheitsperioden in den Jahren 2018 bis 2020 noch Nachwirkungen zeigen könnten.

Kranke Bäume sofort einschlagen

„Nicht mit dem Einschlag warten, wenn etwa Stammfäule oder Kronenfäule feststellbar ist, da es ansonsten einen rapiden Preisverfall zur Folge hat“, unterstrichen der Revierleiter und der Holzverkaufsstellenleiter übereinstimmend speziell bezüglich an einiger Beispiele von Eichenstämmen.

Dies gelte im Übrigen für alle Laub- und Nadelbaumarten auch in Hinsicht zur Verminderung von Unfallgefahren beim Fällen sowie - je nach Standort - zur Wahrung der Verkehrssicherheit beispielsweise Spaziergängern und Wanderern oder Radfahrern gegenüber.