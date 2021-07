Entwurf wird zum dritten Mal ausgelegt

Bürgermeister Marcus Wessels gab in der Sitzung des Gemeinderats Wittighausen bekannt, dass das Gremium nichtöffentlich dem Verkauf eines weiteren Grundstücks im Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen zugestimmt hat.

Auf Anfrage von Martin Pruzydlo berichtete Wessels, dass Rektor Uwe Schultheiß für beide Standorte der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen die Anschaffung von Luftfilteranlagen für die zahlenmäßig größeren Klassen beabsichtige. Die Geräte würden nicht fest installiert, sondern seien je nach Bedarf flexibel einsetzbar. Bei der Anschaffung hoffe man auf eine finanzielle Förderung.

Auf Hinweis von Harald Ebert, dass die Kiesrandstreifen der Verbindungsstraße zwischen Vilchband und Bowiesen durch Unwetter stark beeinträchtigt seien, sagte der Bürgermeister zu, dass sich der Gemeindebauhof darum kümmern werde. Doch nur wenig könne man gegen die heftigen Fluten nach dem Starkregen in den vergangenen Wochen machen. Zwar seien die Kanäle großzügig dimensioniert, doch bei so großen Wassermengen, die von den Hängen herabfließen, überfordert. Wessels sagte zu, speziell neben Äckern liegende Entwässerungsgräben häufiger durch die Bauhofmitarbeiter reinigen zu lassen.

Gleichfalls nachkommen will die Gemeinde einer Anregung von Angelina Berberich, das Verkehrsschild mit der Tonnagebeschränkung in der Alten Wittighäuser Straße in Poppenhausen besser erkennbar zu platzieren. Am gegenwärtigen Standort werde es von vielen Verkehrsteilnehmern nicht wahrgenommen.

Einstimmig gebilligt hat der Gemeinderat den Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 für den Wasserzweckverband Grünbachgruppe. Beide Aufstellungen sollen in der öffentlichen Verbandssitzung am Mittwoch 21. Juli, ab 18 Uhr im Rienecksaal in Grünsfeld beschlossen werden. pdw