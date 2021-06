Entscheidung über Photovoltaik-Anlage vertagt

Nach kontroversen Diskussionen hat der Gemeinderat Wittighausen am Dienstag die Entscheidung über die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage „Solarpark Poppenhausen“ mit äußerst knapper Mehrheit vertagt.

Wittighausen. Ein örtlicher Privatinvestor plant mit der Suntec Energiesysteme aus Gaukönigshofen die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Gemarkung Poppenhausen. Die Anlage ist mit einer Flächengröße von 4,2 Hektar direkt am Ortseingang von Westen kommend, in Nachbarschaft des Ferienbauernhofs „Wendelinshof“, vorgesehen. Nach den Plänen des Investors sollen knapp 13 750 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von etwa 4948,56 kWp errichtet werden. Mit der dort erzeugbaren Strommenge könnten demnach bis zu über 5930 Personen mit „grünem“ Strom versorgt werden.

Bebauungsplan nötig

Für die Errichtung wären die Anpassungen des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Die Kosten hierfür müsste der Bauherr übernehmen. Ein ähnlicher Antrag in geringerem Umfang, nämlich für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einem Hektar Größe auf Gemarkung Oberwittighausen im Bereich des Bahnhaltepunkts Gaubüttelbrunn wurde vom Gemeinderat Wittighausen im November 2020 abgelehnt.

Für die jetzige Gemeinderatssitzung hatte der Investor eine entsprechende Bauvoranfrage erarbeitet und mit der Bitte um einen Aufstellungsbeschluss eingereicht. Nach längerer und kontroverser Diskussion beschloss das Gemeinderatsgremium mit sechs Ja- und fünf Neinstimmen auch aufgrund der relativen Kurzfristigkeit der Bauanfrage, dem Antrag von Ratsherr Herbert Reinhard auf Vertagung einer Entscheidung stattzugeben.

Hierbei müsse grundsätzlich diskutiert werden, ob die Gemeinde bereit sei, im Wege der Bebauungsplanung Ackerflächen für derartige Nutzungen auszuweisen, so die Bedenken vor allem der kritischen Stimmen. Einen zweiten wesentlichen Diskussionspunkt stellt die mögliche erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch eine entsprechende Freiflächenanlage dar. Zusätzlich sei zu beachten, dass sich eine touristische Einrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft befinde und gegebenenfalls beeinträchtigt werden könnte. Darüber hinaus sei die Meinung der weiteren Nachbar- und Bürgerschaft bislang nicht bekannt.

„Energie- und Ökowende ja, aber Solaranlagen gehören eigentlich aufs Dach“, bekräftigte beispielsweise Michael Schinnagel den zusätzlichen Hinweis, dass Photovoltaikanlagen ebenso gut auf ungenutzten Dächern installiert werden könnten. Ähnlich sah es sein Ratskollege Albert Häußler.

„Man kann sich über Schönheit streiten, noch dazu in der freien Landschaft. Wenn man allerdings die Türe erst einmal aufmacht, könnten weitere Projekte mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen folgen, die dann ebenfalls genehmigt werden müssten“, gab Bürgermeister Marcus Wessels mit dem Hinweis zu bedenken, dass bei einer Zustimmung ein Präzedenzfall geschaffen werde, der es schwermache, künftigen Vorhabenträgern ein ähnliches Ansinnen zu verwehren. „Ich finde eine solche Anlage vor allem direkt vor der Ortschaft für das Landschaftsbild nicht akzeptabel“, unterstrich ebenso wie Wessels exemplarisch Angelina Berberich.

Schwieriges Thema

„Ein schwieriges Thema – wir alle wollen eine Energiewende, daher müssen und können wir im Rat unsere Meinung vielleicht auch mal ändern“, betonte Reinhard. Andererseits gebe es Argumente gegen solche Anlagen auf landwirtschaftlichen Freiflächen, dass dafür wichtige Flächen für die Nahrungsmittelproduktion verloren gingen. „Meiner Meinung nach gibt es jedoch keinen faktischen Grund für die Gemeinde, eine Zustimmung zu versagen“, fasste er seine Auffassung zusammen.

Zugutehalten könne man der Planung, dass in erheblichem Umfang „grüner“ Strom produziert und Teil der Flächen extensiv bewirtschaftet werde. „Man kann sich auf Dauer nicht den Entwicklungen versperren“, hielt zum Beispiel Sebastian Henneberger den Bedenken entgegen.

Gewerbesteuer winkt

Der in der öffentlichen Ratssitzung anwesende Vorhabenträger erinnerte unter anderem an die aus einer Solarfreifläche resultierenden Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde. Das Argument einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes spiele an dieser Stelle eine minder große Rolle. Vielmehr sei eine ökologische Aufwertung der Flächen für den Arten- und Biotopschutz zu erwarten.

Durch einen Begrünungsplan könne mit Büschen oder Hecken im nördlichen und östlichen Teil der Anlage die Einsehbarkeit sowohl zum Dorf als auch zur Straße ausgemerzt werden.

Ebenso werde vermieden, dass Blendung aufgrund der PV-Module zum Ort oder der Straße entstehe. Durch die Begrünungsmaßnahmen, welche im Zuge des Baus erfolgen, erfolge eine deutliche Aufwertung der Flächen.

„Es wird kein Vertrag mit einem bestimmten Energiekonzern getroffen, sondern der erzeugte Strom wird auf dem freien Markt verkauft“, kündigte der potenzielle Bauherr an. „Aus genannten Gründen kann die Gemeinde ihr Einvernehmen zu der geplanten Anlage nicht verwehren“, lautete das Resümee des Vorhabenträgers, der zugleich die Vertagung einer Ratsentscheidung ausdrücklich billigte.

Kontakt wird gesucht

Wie Bürgermeister Marcus Wessels in einem Gespräch mit den FN mitteilte, werde er demnächst mit dem Regionalverband Heilbronn-Franken in Kontakt treten, um einen Kriterienkatalog für die Genehmigung oder Ablehnung einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu erstellen.