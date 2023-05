Endlich wieder Theater in Vilchband

Vilchband. Der Vorhang in der mit rund 200 Zuschauern ausverkauften Kulturscheune in Vilchband öffnete sich endlich wieder am Freitag. Die KLJB Vilchband veranstaltet schon seit vielen Jahren das schon zur Tradition gewordene Theater – pandemiebedingt zuletzt mit einer Zwangspause von drei Jahren. Bei bester Stimmung hatte das Publikum jetzt wieder so einiges zu lachen, weshalb die Premiere äußerst gelungen war. Gespielt wird in diesem Jahr das Stück „Suche Mann für meine bessere Hälfte“ in drei Akten von Beate Irmisch an insgesamt fünf Aufführungstagen. Die Handlung des Stücks ist folgende:

Max Prossel, Jungbauer vom Prosselhof, ist zum Leidwesen seines Vaters Franz und seiner jungen Frau Rosa ein ausgemachter Hypochonder. Unterstützt in seinen eingebildeten Leiden wird er von seiner Tante Irmine. Sie ist eine eingefleischte Jungfer, die Max aufgezogen und natürlich verzogen hat. So hütet Max über Tage das Bett und kommt aus seinem alten ausgedienten Nachthemd mit Zipfelmütze gar nicht mehr heraus.

Da ist guter Rat teuer. Wie heilt man einen eingebildeten Kranken, der eigentlich putzmunter ist? Sogar Gemeindeschwester Agathe, die Rabiate, wie sie im Ort genannt wird, ist mit ihrem Latein am Ende. Doch wie so oft kommt Kommissar Zufall zur Hilfe. Agathe, die nicht nur für die Leiden der Dorfbewohner, sondern auch für deren Viehbestand verantwortlich ist, behandelt im Hause Prossel auch den Zuchteber Schorsch. Ihre Diagnose für das arme Tier ist vernichtend.

Leider belauscht Max das Gespräch und münzt die schwere Krankheit des Tieres auf sich. Niedergeschmettert, da er sich dem Tode nahe sieht, will er seine junge Frau doch noch gern in guten Händen wissen. Und warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. So hat er seinen „Freund“, den alternden Viehhändler Anton, als potentiellen Bewerber auserkoren. Dieser ist ein Schlawiner, der sich natürlich liebend gerne ins gemachte Nest setzen möchte. Seit langem schon hat er ein Auge auf die junge Rosa geworfen und die ältliche Tante Irmine auf ihn.

Das alles hat zur Folge, dass es im Hause Prossel mächtig prasselt. Und eine derbe Rosskur hat noch keinem eingebildeten Kranken geschadet!

An folgenden Aufführungsterminen kann die komplette Handlung noch erfahren werden: Freitag, 5. Mai, Samstag, 6. Mai, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 7. Mai um 17 Uhr. Am Sonntag, 7. Mai wird die Kulturscheune wieder ab 15.30 Uhr geöffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen.