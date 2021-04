Ein Gotteshaus mit wechselvoller Geschichte

Oberwittighausen. Der 1. Mai ist der Festtag des Hl. Sigismund, dem Namenspatron der gleichnamigen Kapelle bei Oberwittighausen. Aus diesem Anlass findet an diesem Tag um 10 Uhr ein Gottesdienst dort statt. Der Gottesdienst wird von Pater Shinto Kuriakose zelebriert sowie von einem kleinen Musikkreis instrumental und gesanglich umrahmt. Bei Regen wird die Andacht entweder in die Kapelle oder in die katholische Kirche St. Ägidius in Oberwittighausen verlegt. Zum Abschluss können sich die Teilnehmer ihr Auto segnen lassen.

König von Burgund

Sigismund war der erste katholische König von Burgund. Er wurde als christlicher Märtyrer heiliggesprochen und gilt als Beschützer von Menschen und Vieh. Man opferte ihm Geld, Tiere, Getreide und rief ihn bei giftigen Krankheiten und Seuchen an.

Nach ihm sind zahlreiche Kirchen oder Kapellen benannt. Dazu gehört die Sigismundkapelle bei Oberwittighausen, die neben der Ulrichskapelle in Standorf und der Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen eine von drei noch bestehenden romanischen achteckigen Kapellen (Oktogonkapellen) in Tauberfranken ist. Ihre Errichtung wird auf die Jahre 1220 bis 1230 datiert, wobei sie ursprünglich als Wallfahrtsort diente, wie eine urkundliche Erwähnung von 1285 belegt.

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts versuchten sich viele Zeitgenossen sowohl mit der Erhellung der Baugeschichte als auch speziell mit der Deutung der geheimnisvollen Plastiken und Reliefs des romanischen Portals, wobei sie zu unterschiedlichsten Ergebnissen kamen. Darüber hinaus befassten sich mehrere Studien mit der Sigismundkapelle. Viele der jeweiligen Erkenntnisse wurden in Büchern oder in wissenschaftlichen Beiträgen in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht.

Das ausführliche Werk, das sich mit der Oktogonkirche St. Sigismund sowie ihrer wechselvollen und rätselhaften Geschichte befasst, wurde von Karl Endres aus Poppenhausen erstellt und im Oktober 2020 der Öffentlichkeit präsentiert (wir berichteten). Bei jahrelangen Recherchen fand er in verschiedenen Archiven immer wieder auch die Sigismundkapelle betreffende Urkunden und Dokumente, die offenbar sogar anerkannten Historikern unbekannt waren oder von diesen nicht ausgewertet wurden.

Nicht haltbar

„Vor allem musste ich feststellen, dass vieles, was über diese Kapelle geschrieben wurde, nicht haltbar blieb“, so Endres. „Die Geschichte der Sigismundkapelle kann ab Mitte des 16. Jahrhunderts anhand der von mir gefundenen ersten Urkunden mit Fakten belegt werden. Ab dem 17. Jahrhundert wird die Aktenlage, auch wegen des Streites um die Sigismundkapelle und ihrer Zukunft, in den Archiven umfangreicher und aussagekräftiger.“

Einig sei er mit den vielen Autoren bei der Annahme, dass hier ehemals eine keltische Kultstätte bestand. Dagegen stelle er sich in Widerspruch zu anderen weit verbreiteten Ansichten, die oft ungeprüft übernommen worden seien. Zum Beispiel sei der Wiederaufbau der Kapelle und die Errichtung des gotischen Turmes inmitten des Kirchenschiffs vor 1285 erfolgt. Die Patronatsänderung der Kapelle von St. Nikolaus und Martin auf St. Sigismund habe 1417 stattgefunden. Der Erhalt der Kapelle sei besonders das Verdienst der Gemeinde Oberwittighausen, die 1827 eine bereits erfolgte Versteigerung verhindert sowie auf Basis einer großzügigen Spende des Großherzogs von Baden eine Renovierung durchführt habe.

„An bestimmten Festtagen war die Sigismundkapelle ein gern besuchter Wallfahrtsort für viele Gläubige aus dem ganzen Gau“, blickt Endres zurück, der sich eine Wiederbelebung und Pflege dieses Brauchtums wünschen würde.

Seltene Gottesdienste

Anstelle der Wallfahrten rückte zunehmend das kulturhistorische Interesse an der Sigismundkapelle in den Mittelpunkt. Seitdem werden hier nur noch selten Gottesdienste gefeiert.

Außerdem ist das kulturelle Kleinod oberhalb Oberwittighausens seit 2014 Start- und Zielpunkt des etwa elf Kilometer langen Kapellen-Rundwanderweg Nord sowie des rund 7,6 Kilometer langen Bildstock-Rundwanderweg

Das Buch „Die Sigismundkapelle bei Oberwittighausen“ von Karl Endres (ISBN 9783981948547, Verlag Udo Hönninger) ist im Rathaus Wittighausen, in den Pfarrbüros der katholischen Seelsorgeeinheit in Wittighausen und Grünsfeld oder bei der Bäckerei Bächtle in Unterwittighausen erhältlich pdw