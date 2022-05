Ehrennadel in Gold für Hermann Michel

Wittighausen. Nach dem Totengedenken berichtete der Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe Wittighausen, Jürgen Hönninger, über die Aktivitäten 2019, 2020 und 2021, da in den beiden vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie keine Generalversammlung durchgeführt wurden. Bei den naturkundlichen Wanderungen richtete man den Blick vor allem auf die heimische Vogel- und Pflanzenwelt.

Im Zuge der Bayern-Tour-Natur wurde eine Orchideenwanderung zum Mühlberg angeboten. Neben dem Bruterfolg der Rohrweihe am Ried, entwickelt sich das Feuchtgebiet auch immer mehr zum Paradies für Wasservögel. Der Vogelbeobachtungsturm am Ried erfreut sich hoher Beliebtheit. Durch das ganzjährige Monitoring wurden inzwischen 130 verschiedene Vogelarten nachgewiesen. Mit über 20 Helfern war die Krötenzaunbetreuung am See in Vilchband und am Ried die größte Hilfsaktion des Vereinsjahres. Jürgen Hönninger führte mit der Grundschule Wittighausen und Bütthard jeweils eine Krötenexkursion durch. Günther Auernhammer nahm einen Tag die Naturgruppe des Kindergartens mit an den Zaun und ließ die Kinder die Kröten einsammeln.

Als Artenschutzprojekte wurden eine Lehmwand für den Eisvogel am Ried errichtet sowie mehrere Nistkästen für den Wiedehopf angebracht. Mit der Gemeinde und dem Bauhof wurden Gespräche geführt, wie durch weniger Mahdtermine die Insektenwelt gefördert werden könne. Entlang der Wittigostraße setzte der Bauhof dies sofort in die Praxis um und mähte nur den vorderen Bereich, der zur Verkehrssicherheit beiträgt. Der Vorsitzende hob die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor. So übernahm die Nabu-Gruppe die Einsaat und Pflege einer Fläche, die die Gemeinde ins Ökokonto eingestellt hat. Ein großer Erfolg war auch wieder die Fußwallfahrt zum Würzburger Käppele 2019.Die Jugendabteilung führte eine Schmetterlingswanderungen durch und baute Insektenhotels. Einer der vielen Höhepunkte war die Übernachtung im Tierpark Sommerhausen in den Tipi-Zelten.

Zum Wittighäuser Ferienprogramm organisierte man das Ökomobil des Landes Baden-Württemberg. 24 Kinder untersuchten das Leben im Insinger Bach und betrachteten ihre Funde unter dem Mikroskop.

Die Jugendabteilung säuberte im Herbst einen Teil der etwa 300 Nistkästen. Im Oktober wurden Äpfel geerntet und mit großer Begeisterung selbst Apfelsaft abgepresst.

Nach dem Kassenbericht durch Marianne Auernhammer beantragte Jürgen Landwehr die Entlastung des Vorstands.

Die Neuwahlen für die nächsten vier Jahre brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Jürgen Hönninger, zweiter Vorsitzender: Klaus Moll, Kassiererin: Marianne Auernhammer, Kassenprüfer: Jürgen Landwehr und Achim Michel, Beisitzer: Hermann Michel, Günther Auernhammer, Karl-Ludwig Michel und Paul Konrad.

Zwei Mitglieder wurden für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Eine besondere Auszeichnung für seine großartigen Verdienste wurde dem langjährigen Vorsitzenden Hermann Michel verliehen. Im Auftrag des Landesvorsitzenden Johannes Enssle überreichte Jürgen Hönninger Michel die Nabu-Ehrennadel in Gold. Außerdem ernannte man Hermann Michel zum Ehrenmitglied der Nabu-Gruppe Wittighausen. Mit einem Ausblick auf die Aktivitäten 2022 endete diese Versammlung.