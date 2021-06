Die Kostenbeiträge werden moderat angepasst

Wittighausen. Mehrstimmig bei einer Enthaltung sprach sich der Wittighäuser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für eine vorgeschlagene moderate Anpassung der Kindergartenbeiträge aus. Dabei sollen die Krippenbeiträge für Familien mit einem und zwei Kindern lediglich zu 75 Prozent an den ursprünglichen Vorschlag angepasst werden.

Vorschlag unterbreitet

Zuvor hatte die Verrechnungsstelle gemäß den Empfehlungen des Städtetags einen Vorschlag hinsichtlich der künftigen Elternbeiträge für den Kindergarten unterbreitet. Die gravierendsten Erhöhungen hätten sich bei den Krippenplätzen für Ein- und Zwei-Kind-Familien ergeben. Vor allem auch, weil es der Gemeinde Wittighausen immer ein Anliegen war, die Preise moderat zu halten, folgte man allerdings nicht vollständig den Vorschlägen des Gemeindetages.

In Rücksprache mit der Kindergartenleitung wurde daher anempfohlen, die Beiträge bei den Krippenplätzen in diesem Familienbereich nicht zu 100, sondern nur zu 75 Prozent an den Vorschlag anzupassen, was eine Erhöhung zwischen 24 und 55,50 Euro anstelle 32 bis 74 Euro im Monat entspricht, wobei die Differenz von der Gemeinde getragen wird.

Bei den Beiträgen für die übrigen Krippenplätze sowie bei den Regel- und VÖ-Gruppen des Kindergartens liegen die Erhöhungen im Übrigen zwischen einem und fünf Euro monatlich.

Immer den „Schwarzen Peter“

„Wir haben als Gemeinde in Baden-Württemberg jedes Jahr den ‚Schwarzen Peter’, Erhöhungen beschließen zu müssen“, monierte Ratsherr Herbert Reinhard. In bayerischen Nachbarkommunen seien die Beiträge aufgrund der Landeszuschüsse hingegen wesentlich geringer.

Zwar habe die Gemeinde das Recht, auf Gebührenerhöhungen für den Kindergarten zu verzichten, allerdings müsste sie dann auch für die Mehrkosten aufgrund der Mindereinnahmen geradestehen, gaben Bürgermeister Marcus Wessels und einige Ratsmitglieder zu bedenken.

Eventuelle Nachteile

Darüber hinaus könnte dies eventuell Nachteile zum Beispiel bei der Zuwendungshöhe aus dem kommunalen Ausgleichstock als Folge haben.

#Insofern komme die Gemeinde kaum umhin, die Kindergartenbeiträge immer wieder anzupassen, um das Kostendefizit wenigstens einigermaßen zu reduzieren. pdw