Defibrilator für Unterwittighausen

In vielen Ortschaften im Main-Tauber-Kreis wie zum Beispiel in allen Ortsteilen der Stadt Lauda-Königshofen wurden in der Vergangenheit öffentliche Defibrillatoren angebracht.

Wittighausen. Demnächst soll auch in Unterwittighausen ein öffentlich zugänglicher Defibrillator angeschafft und installiert werden. Diesem Projekt hat der Gemeinderat Wittighausen einhellig zugestimmt.

Gemeinderat in Kürze Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen den Entwurf der Ergänzungssatzung „Am Kuhtrieb“ auf Gemarkung Poppenhausen. Anlass für die Aufstellung ist ein geplantes Bauvorhaben am östlichen Ortsrand. Durch die Ergänzungssatzung soll ein Flurstück teilweise vom Außenbereich in den Bereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils von Poppenhausen überführt und dadurch für diesen Bereich eine Bebauung ermöglicht werden. Ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung bewilligt wurde der Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet im Bereich der Friedhofsstraße in Vilchband. Zudem legte der Gemeinderat als offizielle Bezeichnung den Namen „Oberdorf“ fest und beschloss, als Ausgleichsfläche den kleineren Tümpel bei der Erlebnisteichanlage ökologisch aufzuwerten. Wiederum einstimmig erfolgte die Genehmigung des Aufstellungsbeschlusses und des Entwurfs für den Bebauungsplan „Außen am Dorf“ (erste Änderung) auf Gemarkung Vilchband. Damit sollen die Voraussetzungen zur Umsetzung eines geplanten Bauvorhabens innerhalb des Geltungsbereichs geschaffen werden. Die planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des seit Juni 1993 rechtskräftigen Bebauungsplans „Außen am Dorf“ in Vilchband gelten ansonsten weiterhin. Mehrstimmig bei einer Enthaltung gab das Ratsgremium „grünes Licht“ zur Vergabe der Ausführungsplanung und Vermessungsarbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt (Wittigostraße/L511) in Unterwittighausen. Im Zuge der nächsten Stufe der Antragstellung einer Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) müssen weitere Unterlagen erstellt und präzisiert werden. Da das Ingenieurbüro Ludwig Ohnhaus bereits die erste Stufe der Antragstellung begleitet hatte, wurde es nun auch mit der weiteren Planung beauftragt. Die zur Programmanmeldung bereits beauftragten Leistungen wurden berücksichtigt und in Abzug gebracht. Dementsprechend wurden die Aufträge für Straßenbau (Leistungsphasen 1 bis 5) zum Bruttopreis von rund 16 500 Euro und für Bauvermessung von etwa 4000 Euro an das Ingenieurbüro vergeben. Mit der Deutschen Bahn (DB) wurde die nächste Finanzierungsvereinbarung zur Modernisierung des Haltepunktes Wittighausen unterzeichnet. Sie beinhaltet die Leistungsphasen drei und vier (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Genehmigungsplanung). Mit der DB wurde vereinbart, dass ein zusätzlicher Zugang zum Bahnsteig zwei (Richtung Würzburg, Sportplatzseite) auf Kosten der Bahn errichtet wird. Für den komplett barrierefreien Zugang ist eine Rampe erforderlich, die aber nicht gebaut wird, da die DB hierzu aufgrund der zu niedrigen Fahrgastzahlen nicht verpflichtet ist. Zugleich wurde allerdings vereinbart, dass die Rampe auf Kosten der DB in der jetzt vereinbarten Planung enthalten ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Gemeinde Wittighausen die Rampe auf eigene Kosten errichten lässt, wobei dann eruiert werden müsste, ob für eine solche Maßnahme gegebenenfalls Fördermittel beantragt werden könnten. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Unterwittighausen geplant. pdw

Die Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) können im Notfall auch von Laien leicht eingesetzt und bedient werden. Gerade die Gemeinde Wittighausen sei zwar durch die Hilfe-vor-Ort-Kräfte (HvO) der lokalen DRK-Ortsgruppe hervorragend versorgt, trotzdem könne durch die Defibrillatoren die Zeit bis zum Eintreffen eines Notarztes deutlich verkürzt werden, betonte Bürgermeister Marcus Wessels. „Jede Minute zählt – es gibt viele Beispiele dafür, wo diese Geräte Menschenleben gerettet haben“, bekräftigte HvO-Vertreterin Nicola Fell, die zum einen die Anschaffung zumindest eines entsprechenden AED angeregt hatte und zum anderen sich für die Betreuung des Gerätes bereit erklärt hat.

Der AED inklusive einer von Wetter- und Temperaturen unabhängigen Aufbewahrungsbox soll gemäß Vorschlägen am Alten Rathaus angebracht werden. Zwar befindet sich fast gegenüber im Vorraum der Filiale der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen bereits ein Defibrillator, dieser könne in der Regel jedoch lediglich von instruierten oder erfahrenen Personen bedient werden. Mittel- bis langfristig sollte aus Sicht der Gemeindeverwaltung in jedem Ortsteil Wittighausens ein Defibrillator installiert werden, erklärten Nicola Fell und Marcus Wessels.

Beschluss revidiert

Revidiert hat der Gemeinderat hingegen einen Beschluss aus der öffentlichen Sitzung im August. Damals hatte das Ratsgremium mehrheitlich eine Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Wittighausen für eine Erdverkabelung im Ortsteil Vilchband abgelehnt (wir berichteten). Zuvor hatte die Netze BW der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass das Niederspannungsversorgungsnetz aus Kapazitätsgründen teilweise erdverkabelt werden müsse, um von der Fotovoltaikanlage eines Grundstückseigentümers in der Baulandstraße die auf diese Weise erzeugte regenerative Energie aufnehmen zu können.

Wegen weiterer bestehender Gebäude mit bereits installierten PV-Einspeiseanlagen sollen zudem weitere Niederspannungsfreileitungsanschlüsse in der Heerstraße, Baulandstraße und entlang der Hauptstraße erdverkabelt werden. Die von der Netze BW geplante Kabelneuverlegung beginnt beim Anwesen Baulandstraße 18 bis zum Einmündungsbereich in die Hauptstraße am dort vorhandenen Erdkabelnetz und soll in der Fahrbahn ausgeführt werden.

Die weitere Verlegung ist in der Hauptstraße zwischen der Einmündung in die Bowieser Straße bis zum vorhandenen Erdkabelnetz bei Anwesen Hauptstraße 25 im vorhandenen Gehweg geplant. In diesen beiden Bereichen sollen Kabelverteilerschränke in den öffentlichen Gehweg eingebaut werden.

Die weitere Trasse der Kabelverlegung ist bis zur Einmündung in die Schmiedsgasse innerhalb des Gehwegs vorgesehen. In der Schmiedsgasse sind die Kabelverlegearbeiten innerhalb der Fahrbahn beabsichtigt.

Nach Verkabelung und den Umstellungen in den internen Hausinstallationen der einzelnen Wohnhäuser soll das Niederspannungsfreileitungsnetz zusammen mit dem Straßenbeleuchtungsfreileitungsnetz abgebaut werden.

Sobald die Abschnitte in Vilchband erdverkabelt und die Hauseigentümer alle auf den neuen Erdkabelanschluss umgestellt sind, könnten auch 15 Dachständer an den anliegenden Gebäuden abgetragen werden.

Wegen der hohen außerplanmäßigen Kosten und der Tatsache, dass ein ähnlicher Fall bereits in der Vergangenheit negativ beschieden wurde, lehnte der Gemeinderat bei elf Nein- und zwei Ja-Stimmen im Anfang August eine Kostenbeteiligung ab. Allerdings wurde mittlerweile das Thema nochmals in nichtöffentlicher Sitzung aufgegriffen und besprochen.

Folgekosten tragen

Dabei erläuterten Vertreter der Netze BW, dass die Dachständer nach durchgeführter Erdverkabelung nur noch wegen der Straßenbeleuchtung verbleiben sollen und insofern in das Eigentum der Gemeinde Wittighausen übergehen würden, die damit auch die Folgekosten tragen müsste.

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse beschloss der Gemeinderat jetzt doch, der teilweisen Erdverkabelung und Straßenbeleuchtungsanpassung in Vilchband (Baulandstraße/Hauptstraße/Heerstraße) in Höhe von bis zu 30 000 Euro zuzustimmen sowie die Kostenbeteiligung an dieser Maßnahme für 2022 im kommunalen Haushalt einzuplanen. pdw