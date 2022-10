Das Bio-Zentrum kann kommen

Oberwittighausen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen einen Bauantrag zur Errichtung eines Bio-Zentrums auf Gemarkung Oberwittighausen bewilligt.

Die Bio-Zentrum Wittighausen in der Raiffeisenstraße (Raiffeisenlagerhaus) beabsichtigt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Am Katzenstein“ in Oberwittighausen die Errichtung eines Bio-Zentrums zur Erfassung und Lagerung von Getreide.

Das geplante Bauvorhaben umfasst ein Getreidelager in Form von Silozellen mit Annahmehalle samt Maschinentechnik, Verladesilos, Labor und Getreide-Trockneranlage. Ziel der Investition ist die Erfassung von Biogetreide in der Erntezeit und ebenso danach über das Jahr verteilt. Es sollen Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Mais, Dinkel, Raps, Sojabohnen, Erbsen, und Ackerbohnen sowie bei Bedarf auch Lupinen und Linsen angenommen und gelagert werden.

Vor der Einlagerung wird das Getreide gereinigt und gegebenenfalls getrocknet. Die Trockneranlage wird mit Heizöl betrieben. Die vier doppelwandigen Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 995 Litern werden im ersten Untergeschoss aufgestellt. Anschließend wird die Ware in den Getreidezellen deponiert sowie während der Aufbewahrung belüftet und bei Bedarf gekühlt. Durch regelmäßige Temperaturmessungen wird das Getreide überwacht und gesund erhalten. Bei Bedarf wird die Ware dann wieder auf Lkw verladen und zu den jeweiligen Verarbeitern ausgeliefert.

In Anlehnung an seitens von Bürgern eingebrachten Wünschen und Anregungen appellierte Bürgermeister Marcus Wessels an das Unternehmen, dass der Betrieb der Lüftung- und Trocknungsanlagen möglichst leise erfolgen sollte.

Ebenfalls einstimmig genehmigt wurde der Bauantrag zur Neuanlage eines Steinbruchs auf Gemarkung Poppenhausen. Die Firmengruppe Haaf mit Sitz in Gaubüttelbrunn hatte bereits 2018 auf dem dortigen Areal einen Steinbruchbetrieb beantragt, dieses Gesuch jedoch zwischenzeitlich wieder zurückgenommen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von zwei Bodenschürfen und Erkundungsgruben wurde im August ein Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Steinbruches gestellt, allerdings mit einer deutlich reduzierten Abbaufläche, die von 9,85 auf 5,73 Hektar verringert wurde.

Für den Abtransport des abgebauten Steinguts wurden zwei Alternativen erörtert, nämlich über die Kreisstraße via Oberwittighausen oder über bereits bestehende Wirtschaftswege bis Gaubüttelbrunn, die dazu jedoch ausgebaut werden müssten.

Dazu gibt es jedoch Einwände einiger Anlieger.