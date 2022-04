Barrierefrei bislang nur eine Seite

Wittighausen. Bürgermeister Marcus Wessels stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung kurz die aktuellen Planungen der Deutschen Bahn AG für die avisierten Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen des Bahnhaltepunktes Wittighausen vor. Demnach soll der neue Haltepunkt westlich des Bahnhofsgebäudes entstehen und zur Querung der beiden Gleise eine Unterführung bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bahnsteig am Gleis Richtung Lauda wird barrierefrei zugängig sein, der gegenüberliegende Bahnsteig am Gleis Richtung Würzburg gemäß den Planungen der DB jedoch nicht. Sollte dieser barrierefrei zugängig gemacht werden, müsste die Gemeinde Wittighausen die Kosten der Baumaßnahme selbst komplett übernehmen.

Allerdings hat die DB in ihrer Bauplanung zwei Planungsvorschläge erarbeitet, wie die Barrierefreiheit gewährleistet werden könnte – entweder per halbrunder Auffahrrampe vom ebenerdigen Niveau auf den Bahnsteig oder per gerader Auffahrrampe vom Grund der Unterführung bis hoch zum Bahnsteig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da die Baumaßnahmen hingegen frühestens 2024 beginnen sollen, sei noch Zeit bis zu einer Entscheidung, wie die Barrierefreiheit baulich gegebenenfalls realisiert werden sollte, erklärte Wessels. pdw