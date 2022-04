100-jähriges Bestehen steht an

Vilchband. Unter dem Motto „Raus aus der Pandemie – mit Musik – nicht ohne“ veranstaltete die Musikkapelle ein Projektwochenende auf der Burg Rothenfels am Main. Dort fanden die über 30 aktiven Musiker beste Bedingungen, um sich drei Tage lang voll fokussiert mit ihrem Hobby Musik zu beschäftigen und außerdem noch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangen zwei Jahren waren die Aktivitäten der Kapelle stark durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Die meisten Auftritte wie Konzerte, Festumzüge oder andere kleine Festlichkeiten mussten abgesagt werden, auch der Probenbetrieb stand viele Monate komplett still. Dies ging an der Musikkapelle nicht spurlos vorbei und wirkte sich im Wesentlichen auf zwei wichtige Hauptbereiche aus: Zum einen führte das zu einem schwindenden Gemeinschaftsgefühl einhergehend mit sinkender Motivation, zum anderen ließen die musikalischen Fertigkeiten der Musiker nach.

Für die Kapelle ist 2022 ein ganz besonderes Jahr, denn das 100-jährige Bestehen soll gefeiert werden. Mit einem Jubiläumskonzert und einem großen Jubiläumsfest vom 2. bis 5. September wird ein besonderer Rahmen geschaffen. Grund genug sich dafür musikalisch, sowie gemeinschaftlich bestens aufzustellen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben Gesamtproben wurden auch Registerproben in den verschiedenen Instrumentengruppen durchgeführt. Diese wurden von gut ausgebildeten Dozenten geleitet, die den Musikern spezielle Techniken und Kenntnisse weitergeben konnten. So wurden die Musiker gut für die Auftritte vorbereitet.

In unterschiedlichen Gemeinschaftsspielen wurde außerdem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft der gesamten Kapelle gestärkt.

Die Musikkapelle Vilchband sieht sich nun bestens für die kommenden Monate vorbereitet. mkv

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3