Zwölf Stunden wird geschwommen

Wertheim. Das Zwölf-Stunden-Moonlight-Schwimmen der DLRG Wertheim findet in der Nacht vom Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr bis Sonntag, 26. Juni um 5 Uhr im Freibad in Bestenheid statt. Ab 100 Meter Schwimmleistung (Mindestvoraussetzung) erhält jeder Teilnehmer eine farbige Urkunde mit eingedruckten Namen und Schwimmleistung. Alle teilnehmenden Kinder bis einschließlich zwölf Jahre erhalten zudem eine Medaille. Außerdem gibt es noch in verschiedenen Einzel- und Gruppenwertungen 30 Pokale zu gewinnen. Zu dem Schwimmen kann man sich unter www.moonlight-schwimmen.de direkt online anmelden. Dort ist auch die komplette Ausschreibung zu finden.

