Zwischen Kreativität und Verfremdung

Ungewöhnliche Werke finden sich zum „Rendezvous“ in der Bronnbacher Neuen Galerie ab 25. März ein: kreative Bearbeitungen der Bilder von Fotokünstlerin Irmtraut Edelmann.

Bronnbach. Zwei ganz unterschiedliche Welten treffen aufeinander: Original und Bearbeitung. „Rendezvous“ hat Irmtraut Edelmann die Ausstellung betitelt, an der sich 18 Künstler aus Deutschland, Frankreich und Portugal beteiligen. Vernissage ist am Samstag, 25. März, um 15 Uhr in der Neuen Galerie in Bronnbach.

Die Aschaffenburger Gegenwartskünstlerin lieferte Fotografien auf Alu-Dibond. Strukturen wie Rinde, Stein oder auch Rost aus beeindruckenden Blickwinkeln hat sie aufgenommen und auf Platten gebannt. Diese Originale wurde von befreundeten Kunstschaffenden zu ganz neuen Werken „verarbeitet“. Und das meint sie wörtlich, wie sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erzählt. „Aus manchen Bildern entstanden Collagen, andere wurden verfremdet. Es wurden Löcher hindurch gebohrt oder sie wurden für Skulpturen zerschnitten.“ Das vier Millimeter dicke Dibond-Material verleihe der Fotografie mehr Tiefe, lasse aber jede Art von Verarbeitung zu.

Spannender Prozess

Die Auswahl der Fotos, die sie für diese Ausstellung zur Verfügung stellte, fiel ihr dabei nicht leicht. Denn „jeder durfte damit machen, was er wollte“. Ein bisschen schmerzte dabei auch das Künstlerherz. „Aber ich habe von allen Bildern die Möglichkeit, neue Abzüge zu machen.“ Und mit einem Lächeln erinnert sie sich an die zögerliche Nachfrage, „darf ich wirklich“. Alle durften.

Das Ergebnis hat sie nachhaltig beeindruckt. „Ich bin sehr zufrieden und war sehr oft angenehm überrascht, was aus meinen Fotos geworden ist“, sagt die 73-Jährige über den spannenden Prozess der Inspiration. Der hat völlig verschiedene Ansätze im kreativen Schaffen zutage gebracht.

So hat Johannes Kohlrusch (Alenteja/Portugal) eine Kröte auf ihren „Untergrund“ fixiert und mit Blattgold weiter gearbeitet. Barbara Wissler-Appert (Bordeaux), die in Paris studiert hat, nutzte gleich drei Fotos mit Rinden-Strukturen für ihre Arbeiten. Beeindruckt hat Edelmann auch die Installation von Toni Wombacher, die selbstgefärbte rosa Fäden und Wollknäuel in das Bild „hineinlaufen“ lässt.

Die Initialzündung für dieses Projekt kam nach einer Ausstellung in Frankreich, wo Irmtraut Edelmann viele Jahre ihren Lebensmittelpunkt hatte. Nach einer gemeinsamen Schau mit Kunstlehrerin Carole Collaudin hatte sie einige Werke dort zurückgelassen. Und deren Schülerinnen und Schüler begannen mit ersten Verfremdungen. „Mit Papier oder Stoff, Plastik oder Farbe wurden die Fotos verändert.“ Die Idee fand Irmtraut Edelmann mehr als reizvoll und fragte weitere Künstlerkollegen aus Aschaffenburg, Frankreich und Portugal. Die Resonanz sei sofort sehr groß gewesen, erinnert sie sich.

Strukturen im Fokus

Als Autodidaktin hat sich Irmtraut Edelmann schon vor vielen Jahren der Fotografie zugewandt. Vor allem Strukturen, wie sie bei Rost, Rinde oder Stein auftreten, stehen im Fokus ihrer Bilder. Sie ist „Beobachtungs-Enthusiastin mit mehrschichtigem Blick“, wie es Künstlerkollege Gunter Schmidt bezeichnet. Er wird bei der Vernissage die Einführung halten und hat auch selbst ein Werk beigesteuert. Für Schmidt erhält „das Mehrschichtige, das Hintergründige in Edelmanns Schaffen noch eine weitere Dimension“.

Zu ganz neuen Dimensionen haben sich die Künstlerkollegen inspirieren lassen. Die Ergebnisse dieses zweijährigen Umarbeitens sind nun in Bronnbach zu erleben. 22 Werke werden ausgestellt, darunter auch drei Bearbeitungen von Irmtraut Edelmann selbst. Sie hat sich vom kreativen Prozess, den sie in Gang gesetzt hat, anstecken lassen und der Fantasie ebenfalls freien Lauf gelassen.

Gezeigt werden in Bronnbach aber auch die kleineren Originale. Eine Zuordnung erfolgt nicht, sondern jeder Besucher darf sich selbst auf die Suche machen. Das hat Irmtraut Edelmann bewusst so gewählt, damit man den eigenen Gedanken folgen kann. Interpretieren und inspirieren als Grundgedanken.

Parallel zur Schau in Bronnbach sind Werke der Künstlerin, die in der Nähe von Darmstadt geboren wurde, neben denen weiteren Gegenwartskünstler bei der Ausstellung des Neuen Kunstvereins Aschaffenburg unter dem Titel „Hier“ zu sehen.

Die Vernissage von „Rendezvous“ ist am Samstag, 25. März, um 15 Uhr in der Neuen Galerie in Bronnbach. Die Ausstellung ist bis 30. April zu sehen.