Zwiespältige Stimmung in Huntingdon

Wertheim. Wie sieht es mit dem Weihnachtsfest in Wertheim aus? Die Fränkischen Nachrichten haben sich erkundigt.

Nicht alle Nachrichten aus den Partnerstädten klingen so positiv, wie die von Laura Zampagli aus Gubbio, der italienischen Partnerstadt in Umbrien. Besorgter klingt Mauricette Roussel aus Salon-de-Provence. Neue Maßnahmen seien in Kraft getreten, um der Ausbreitung der fünften epidemischen Welle Herr zu werden. Neben der allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen öffentlicher Einrichtungen sei der Publikumsverkehr stark eingeschränkt, Diskotheken seien bis 6. Januar geschlossen. Viele junge Leute beklagen sich, dass ihnen die Möglichkeit zur Entspannung und Abwechslung im Studien- und Prüfungsstress fehle.

Nichtgeimpfte Schüler der Sekundarstufe können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, vor allem die Kleinen leiden unter dem Tragen der Masken. Die Aktivitäten der Vereine, auch der Association des Jumelages, deren Präsidentin Mauricette ist, seien von den Einschränkungen betroffen.

Lichterparade in Salon

Trotz (oder gerade wegen) dieser beängstigenden Situation habe der Weihnachtsmarkt am 12. Dezember seine Pforten geöffnet, Illuminationen und magische Dekorationen verzaubern die Besucher. Der Zug des Weihnachtsmanns und eine Lichterparade durch das historische Zentrum vermitteln weihnachtliche Stimmung.

Zwiespältig ist die Stimmung in Huntingdon und Godmanchester. Weihnachtsveranstaltungen sind offiziell nicht verboten. Doch empfiehlt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, sehr sensibel bei der Entscheidung zu sein, an welchen Feiern man teilnimmt. Die Omikronvariante des Covid-Virus ist auch in Cambridgeshire registriert worden, glücklicherweise noch nicht im Kreis Huntingdonshire.

David King sieht die gesamte Strategie der Regierung unter der Führung von Boris Johnson sehr kritisch. Er glaubt, London habe viel Vertrauen verspielt. Die Menschen gehen wohl ihren Geschäften nach, machen ihre Einkäufe, besuchen den Weihnachtsmarkt, können aber die Vorfreude auf Weihnachten nicht so wie vor der Pandemie genießen in Anbetracht der auch im örtlichen Krankenhaus ansteigenden Einweisungen mit Covid-Patienten, die meistens ungeimpft seien. Positiv sieht er, dass über 80 Prozent der Einwohner im Großraum Cambridge zweifach geimpft und bereits 40 Prozent geboostert seien. Auch er und seine Familie sind dreifach geimpft. Mit seiner Frau Gwen freut er sich auf ein Weihnachtsfest im engsten Familienkreis.

Freunde an Covid verstorben

Dominic Whitehead – in Wertheim bekannt durch die Aufführung des Theaterstückes „Monster“ mit seiner Jugendtheatergruppe – berichtet zunächst, wie hart die Pandemie seine – auch stark sozial ausgerichtete – Arbeit mit den Jugendlichen eingeschränkt habe. Die Proben konnten nur über ein Online-Projekt stattfinden. Zu manchen Jungs und Mädchen haben sie den Kontakt verloren. Doch in den letzten zwei Monaten konnten sie mit einigen Jugendlichen wieder direkt in Kontakt kommen und ihre Integrationsarbeit neu aufnehmen. Persönlich haben Dominic und seine Frau Beryl-Ann erleben müssen, dass Freunde, die ihre Arbeit unterstützt haben, am Covid-Virus erkrankt und verstorben sind. Umso mehr sind sie dankbar, dass sie – dreifach geimpft – gesund geblieben sind und Weihnachten mit nahen Verwandten feiern dürfen.

Aus Gubbio erreichen uns von Laura Nachrichten, die auf Gesamtitalien bezogen zur Vorsicht mahnen, da die Zahl der Covid-Fälle sukzessive steige. Beruhigend sei, dass die Zahl der Neuerkrankungen in Umbrien (880 000 Einwohner) mit 251 Neuinfizierten relativ niedrig sei. 80 Prozent der Bevölkerung seien zweifach geimpft, 22 Prozent dreifach. Dank der – noch – entspannten Lage konnten sowohl an der „Entzündung“ des Albero di Natale, der Weihnachtsbaumbeleuchtung am Hang des Monte Ingino, der Welt größter beleuchteter Weihnachtsbaum – als auch am Weihnachtsmarkt viele Menschen, auch Touristen aus anderen Regionen teilhaben.

Nach wie vor besteht die Pflicht, bei öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Theatern und Kinos Masken zu tragen und den Impfpass („Green Pass“) vorzuweisen. „Wenn sich die Bevölkerung an die Regeln hält, werden wir ein schöneres Weihnachtsfest als letztes Jahr erleben. Ich freue mich darauf, Weihnachten zusammen mit meinem Mann Toni, meiner Schwester und ihrer Familie feiern zu können.“ Laura, Mauricette, David und Dominic wünschen allen Menschen in Wertheim ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr, in dem man sich hoffentlich wieder persönlich begegnen werde.