„Zweitzeuge“ Tim Pröse schreibt gegen das Vergessen

Wertheim. Wie gingen die Kinder der Männer rund um General Claus Graf Schenk von Stauffenberg mit ihrem Erbe, dem misslungenen Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944, um? Und welche Botschaft kann dies uns heute vermitteln? Dies thematisierte der Journalist und Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse in der Lesung aus seinem Buch „Wir Kinder des 20. Juli“ am Freitag in der Stadtbücherei. Doch auch andere Helden des Widerstands gegen Hitler, etwa die Geschwister Scholl oder Georg Elser bekamen ihren Platz in dieser außergewöhnlichen Veranstaltung. Mit unterstützenden Elementen wie Musik und Fotografien, aber vor allem durch die eindringliche Vortragsweise Pröses, brachte der Abend zahlreichen Besucher zum Staunen, Bewundern und Nachdenken.

„Wir sind überwältigt von der Besucherzahl“, freute sich Katja Schmitz, Leiterin der Stadtbücherei, bei ihrer Begrüßung. Denn nach anfänglich eher schleppenden Karteverkauf war der Empfangsraum der Bücherei vollständig mit Zuhörern gefüllt. Pröse komme zur rechten Zeit, so die Büchereileiterin. Man merke täglich bei den Besuchern, dass eine große Anspannung in der Luft liege. „Es bleibt eine riesige Kraftanstrengung, gegen die Populisten gegenzuhalten und gemeinsam aufzustehen, um unsere Demokratie zu schützen“, sprach die Gastgeberin zwei Tage vor der Bundestagswahl den Anwesenden aus dem Herzen.

Nach dieser Vorrede fragte man sich zunächst, wo denn nun der Vortragende sei. Denn die Lesung verlief nicht, wie man sie kennt, mit einem am Tisch sitzenden, in ein Buch vertieften Autor. Pröse, der häufig an Schulen liest, inszenierte seinen Vortrag und so hörte man zunächst Musik und seine Stimme von hinten her mit einem Zitat von Stauffenberg: „Es ist jetzt an der Zeit, das etwas getan wird.“ . Er zeigte den Gewissenskonflikt des auf Hitler vereidigten Offiziers auf: „Wenn ich das Attentat verübe, werde ich als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen. Wenn ich es aber nicht tu, werde ich zum Verräter an meinem eigenen Gewissen.“

Zunächst erzählte der Münchner Autor und früherer Reporter des „Focus“ über seine Beweggründe und zitierte dabei die Shoah-Überlebende Margot Friedländer, die meinte, durch das Aussterben der Zeitzeugen brauche es nun Zweitzeugen. Als einen solchen sieht sich Pröse, der grundsätzlich so arbeitet, dass er Nachkommen und überlebende Verwandte der Widerstandskämpfer über längere Zeit begleitet und interviewt. Bereits vor zehn Jahren hat er dabei in seinem Buch „Jahrhunderthelden“ Familienangehörige der Geschwister Scholl und Elsers besucht.

Die Interviewten liegen ihm am Herzen, das merkt man. Beinah weinen möchte man vor Rührung, als er berichtet, wie er mit einem in Israel lebenden Shoah-Überlebenden eine Reise nach Berchtesgaden machte. Dieser richtete seine Liege auf den Obersalzberg aus und als Pröse fragte, ob er ihn nicht lieber umdrehen solle, verneinte dieser. Diese Aussicht sei optimal. „Denn der ist nicht mehr da, ich aber schon.“ Es sind diese kleinen Geschichten, die den Abend bei aller Tragik unterhaltsam und nahbar machen. Wie das Gespräch mit Berthold von Stauffenberg, der als Zehnjähriger seinen Vater verlor und wie viele Kinder der Männer vom 20. Juli zur Umerziehung in ein Kinderheim verschleppt wurde. Dieser gab nur sehr knappe Antworten, bis Pröse ihn fragte, ob er an ein Leben nach dem Tod glaube. Hier ging der 90-Jährige aus sich heraus und gab seiner Hoffnung Ausdruck, seinen „geliebten Papa“ dann wiederzusehen.

Auch geschichtlich bewanderte Zuhörer erfahren Neues, etwa, dass Sophie Scholl auf die Rückseite ihres Todesurteils das Wort „Freiheit“ geschrieben hatte, was ihre Schwester Inge erst Jahrzehnte später beim Sichten des Nachlasses entdeckte. Oder dass die Frauen der Hauptverschwörer alle nicht noch einmal heirateten.

Beeindruckende Bilder gab es vom jährlichen Treffen der Nachkommen in Berlin-Plötzensee, wo nach dem 20. Juli etwa 200 Männer hingerichtet wurden. Hier werde nicht nur das „Vater unser“ gebetet, sondern es erklinge auch „Großer Gott, wir loben dich“. Viele hätten ihr Leben in die Nachfolge ihrer Väter gestellt, indem sie Juristen wurden oder in die Politik gingen. „Die Kinder leben ihr Leben als großes Trotzdem.“

Und so fasst Pröse seine Absicht zusammen: „Ich will sie mit meinem Vortrag nicht deprimieren, sondern ermutigen, gerade hier an diesem Ort der Bücher.“ Und geht damit zur aktuellen Situation über, nennt zum Beispiel Alexander Nawalny, der aus dem sicheren Exil in Berlin nach Moskau zurückging und schließlich getötet wurde, als Nachfolger in dieser Tradition. Doch soweit müsse man gar nicht gehen, um „die Flamme weiterzutragen“. Den Schülern sage er immer, sich auf dem Schulhof einzumischen, wenn jemand ausgegrenzt wird oder blöde Sprüche kämen, wäre bereits ein wichtiger Anfang.

In einer anschließenden Diskussionsrunde ging es vor allem um heutige Alltagshelden. Eine Besucherin erwähnte beispielsweise den 44-Jährigen, der beim Anschlag von Aschaffenburg versuchte einzugreifen und seine Zivilcourage mit dem Leben bezahlte. Ob er mal ein Buch über diese Helden schreiben wolle. „Eine gute Idee. Die nehme ich mit“, meinte Pröse. Und die Zuschauer nahmen zahlreiche Anstöße mit, zum Teil signierte Bücher – und die Ermutigung, sich einzumischen.